留彈性、無損公益、不影響同婚 這3點保住同性伴侶註記

同婚專法通過後，同性伴侶註記是否取消備受關注，內政部今年邀集地方政府與民團討論是否該訂下落日期限。據了解，政務委員羅秉成與地方政府意見相似，都認為對同志伴侶而言，註記與結婚難度有落差，不應全數刪除註記，也要顧及無同婚國的跨國同志伴侶權益，維持雙軌制度是「保留彈性、無損公益、不影響同婚」。

我國目前仍是同婚與同性伴侶註記雙軌制，但兩者不得重疊，一旦登記結婚，註記就會被刪除，目前也僅有國人的伴侶是未承認同婚國家的人士，才能申請登記註記。現除花蓮縣、台東縣、雲林縣、澎湖縣未受理同性伴侶註記，其餘縣市仍開放登記，且可接受跨區申請。

內政部去年在同婚滿月時表達，同性伴侶註記任務轉型，重點在保障無同婚國的跨國同志伴侶權益，但今年初開始預計設下落日期限時，不過，在蒐集意見階段就被地方政府與政委羅秉成勸退。與會人士指出，取消同性伴侶註記不合理，起初是各地方政府呼應民團訴求，主動推出友善同志的措施，確實也引起良性競爭，本來就不是中央主導與執行，這時急於抹除掉卻沒有增加任何好處。

據了解，部分地方政府考量，若外籍伴侶的原生母國同婚並不合法，將有法律對應問題無法成婚，所以仍建議保留註記，為需要者保留彈性，畢竟無損公益，也不影響同性結婚，這部分意見也與羅秉成相似，經過一番溝通後，內政部也從善如流。

伴侶盟常務理事許秀雯則指出，受限涉外民事法律適用法，我國同性婚姻結婚對象僅限定台灣與另外的27個國家，其餘同性伴侶僅能在台註記，若此刻取消，等於完全忽視這些伴侶的權益，且註記還是可作為部分的兩人關係證明，可簽手術同意書等，應該要保留。