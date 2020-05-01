同婚上路將滿周年 仍有2587對只註記沒結婚

司法院釋字第748號解釋施行法去年5月17日通過，本月將滿一周年，而截至4月初，辦理同性結婚登記者共有3600對，而由各地方政府辦理的同性伴侶註記，也仍有2587對。

同婚專法去年5月17日立法院三讀過關後，隨即開放登記，也讓同性伴侶註記人數陸續下降，據了解，內政部日前研議取消功能類似的同性伴侶註記，並曾找來民間團體與地方政府開會。

內政部次長陳宗彥表示，同性婚姻上路後，起初同性伴侶註記還有維持住一定的數量，推測是部分人仍希望在獲得雙方家長祝福後才登記結婚，但經過一年時間後，確實註記數字有下降，因此找來地方政府與民團評估是否取消，最後意見不一，主要反對意見都是認為，對同性伴侶來說，結婚難度與註記不同。

根據內政部資料，截至4月初，辦理同性結婚登記者共有3600對，而由各地方政府辦理的同性伴侶註記，仍有2587對，註記的數量仍高。

內政部指出，現行做法是如曾有同性伴侶註記者，只要辦理結婚登記，就會刪除註記；基本上也不再受理同性伴侶註記，除非國人的伴侶是未承認同婚國家的人士，因無法辦理同性結婚登記，才能申請同性伴侶註記。

對於取消同性伴侶註記一事，內政部指出，考量施行法公布施行迄今未滿一年，似宜給予較多時間調適，待當事人辦理結婚登記時，再予以刪除同性伴侶註記，戶政機關不主動刪除。