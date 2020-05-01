被罵翻！台東猴子山人潮示警 1968急改為小野柳風景區

交通部結合中華電信利用基地台開發人潮警示1968 APP，台東有8處，猴子山是其中一處，但因猴子山為海軍雷達站所在地，引起民眾批評，不過，系統資訊今早11點改為小野柳風景區周邊。

台東縣被列8處人潮警示點，包括台東車站、池上車站、都蘭部落、台東市觀光夜市、原生植物園區等，但最扯的是台東市郊猴子山，不是風景區卻榜上有名，山頭還有管制的軍事設施。

今天五一勞動連假，早上10點多系統仍顯示猴子山周邊的綠燈正常，不過，11點民眾再上線查詢，猴子山周邊已不見了，改為小野柳風景區周邊，其他7處仍未改變。