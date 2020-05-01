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我國新南向醫療科研布局柬埔寨 供應防疫物資給歐美

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台泰醫療科技人文海外科研中心成員在曼谷精神健康重建中心合影。圖／科技部提供
台泰醫療科技人文海外科研中心成員在曼谷精神健康重建中心合影。圖／科技部提供

科技部表示，屏東基督教醫院受補助成立「台泰醫療科技人文海外科研中心」，結合新南向國家資源，供應千萬件防疫物資給歐美國家。此科研中心以台灣生產物資為優先，結合台商在泰國、越南等疫情較輕的國家，透過柬埔寨自由貿易金融平台，進行供需媒合需求。

屏東基督教醫院和健康亞洲公司合組醫療團，醫療團長范思善帶領護理人員和工作人員留守金邊，協助柬埔寨防疫並照護台商。科技部表示，他們運用智慧診所，適時提出遠距醫療設備與雲端健康監控方案，外加跨國智能化寄藥包的方案，減少輕症赴診需求，減少醫療體系負擔與民眾恐慌。

科技部說，全球疫情蔓延，台泰科研中心原與泰、越、緬等國的科研合作活動暫停，不過即時運用健康亞洲公司與柬埔寨的醫材及藥品證照廠商合作關係，透過柬埔寨的社群網路，與各台商通路交換訊息，建立橫跨台灣、柬埔寨和澳門的訊息交換中心，順利將防疫物資送交歐美國家，以及物資相對缺乏的東南亞國家。此舉也將台灣醫衛能量納入全球防疫供應鏈中。

科技部說，基礎建設不足的柬埔寨，其實是具發展潛力的新興國家。台泰科研中心將與各國產官學界合作，運用台灣資通訊科技與醫衛結合的強項，將台灣智能醫療衛生體系國家化的示範基地，拓展延伸到柬國，協助提升技術和人才培訓，建置成台灣科研醫衛合作在新南向國家的新據點。

柬埔寨 台商 屏東

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