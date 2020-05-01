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原住民假牙補助上路 陳瑩：補助日期可回溯至年初

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民進黨立委陳瑩爭取55歲以上原住民的「不排富」假牙補助，並要求補助日期回溯至今年1月1日。圖／陳瑩國會辦公室提供。
民進黨立委陳瑩爭取55歲以上原住民的「不排富」假牙補助，並要求補助日期回溯至今年1月1日。圖／陳瑩國會辦公室提供。

民進黨立委陳瑩今天表示，原住民假牙補助計畫已於1月1日公布，卻因防疫期間，導致假牙補助計畫遲遲未上路；因此向原民會爭取到，放寬申請規定，讓符合資格、在1月1日之後已先裝置假牙的長者，可再補申請補助。

陳瑩在臉書貼文說明，今年已裝置假牙者，可依規定申請補助；急需裝置假牙者，也可先裝假牙再申請補助。至於已裝置假牙者如何申請，陳瑩指出，應檢附申請書、領據、健保特約牙科醫療院所診斷證明及病歷表，寄送戶籍地縣市政府申請；而未裝置假牙者申請補助辦法，則需至健保特約牙科醫療院所提出申請，由牙科醫療院所提供口腔檢查後，填寫申請書及診治計畫，寄送至戶籍地縣市政府，收到經審核後之通知，即可至牙科醫療院所裝置假牙，再由牙科醫療院所向縣市政府請款。

陳瑩表示，55歲以上原住民的「不排富」假牙補助，是自己三年前開始爭取的原住民福利政策，終於在去年拍版定案，預算也在1月三讀通過。根據原民會公布的申請規定，縣市政府籌備完成後，即可受理申請。補助金額為上、下顎補助上限1.5萬元，全口補助上限為3萬元。

陳瑩 原住民 健保

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