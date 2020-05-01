洗碗竟然不是第一名！十大網友最討厭的家事

家事通通不喜歡

有沒有人小時候的願望跟編編一樣，就是長大後一定要賺很多很多錢，請人來家裡打掃、整理，寧願出去努力賺錢給別人，也不想自己做家事？

不要懷疑，不是你的問題，不只是家庭主婦、家庭煮夫，孩子們也是超討厭做家事啊！能夠躺在沙發上耍廢，誰想要起來動屁股～

所以呢，今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在眾多的家事中，找出大家都想逃跑的討厭程度排行榜。畢竟，應該不會有什麼最愛家事排行吧？只要是家事通通都不想做啊！（崩潰的小編）

第十名：跑腿

小孩一定都有這種經驗，媽媽煮菜煮到一半，就是要你放下柯南、多啦Ａ夢，去巷口的雜貨店買蛋、買醬油，還不能等到廣告時間，因為吃飯會來不及！吼～還有打電動正爽，爸爸突然說要買報紙，人家這關怎麼辦啦！明明自己也有腿，為何就是要小孩來跑，大人長大了都不用跑也太不公平！

延伸閱讀：《模范棒棒堂》竟然14年了！少女瘋過的10大底迪現在更帥了

image source: YouTube

第九名：拔草

北部小孩可能心生疑惑，不過家裡有庭院或是草坪的孩子們一定心有戚戚焉。尤其是炎炎夏日，爸媽看你暑假放太爽就叫你去拔草、整理庭院、澆花、種田，馬上體會什麼是「汗滴禾下土，我真的好苦」。難怪連大雄都拔到崩潰，別再叫人家弄這些花花草草了，一點都不怡情養性，反而更煩躁啊！

延伸閱讀：第一名在彰化！全台TOP10油桐花賞花地點來了！

image source: 騰訊

第八名：洗廁所

接下來這個非常好理解，洗廁所這種事情，臭摸摸的，誰喜歡？小時候掃學校廁所，亂尿尿都沒人可以罵，長大後掃自己家廁所，就知道有多麻煩，尤其女生會有很多頭髮散落地上，光是撿頭髮就很花時間。而且還要注意，最好一個禮拜就能掃，隔太久沒洗那些黃垢不知道要多少威猛先生才能弄掉～

延伸閱讀：防疫金三角是他們！政府、企業與民眾齊心抗疫9大妙計

image source: YouYube

第七名：整理房間

小時候爸媽都說自己的玩具自己收，長大之後連房間也是自己收，不過整理這個學問，真的是一門很深的功課，要會分類、收納，最好還有一點美感。以前都覺得整理房間很難，現在才知道，「不會整理」真的不是我的錯，不然怎麼會有「整理師」這個新興行業？跟編編一樣只會把房間弄亂，不知道如何收拾的，google一下「近藤麻理惠」就知道，原來不是只有你討厭整理，人家出書又做節目，就是要救救我們！

延伸閱讀：不用羨慕羅志祥朋友多！十大超好玩的「多人運動」秒當Party Boy

image source: 怦然心動的人生整理魔法FB

第六名：擦地拖地

再來第六名是小學生應該蠻愛的拖地，以前掃教室都會順便偷玩水，根本沒在掃（死小孩）！不過在家拖地可就沒這種福利了，整個家上上下下拖完不知道要多久，最可怕的是洗拖把，手都會沾到髒髒黏黏的，超不舒服！如果家裡是木地板，還要溫柔呵護，直接變跪婦跪著用抹布擦，完全就是苦行僧訓練，以前老爸還會懲罰小編跪著擦花紋地磚，真的是有很深陰影。還好現在有好神拖、拖地機器人，顯然討厭洗拖把的人很多啊！



延伸閱讀：不只吃飯睡覺打東東～居家隔離可以做的十件放鬆小事

第五名：洗衣服

不要覺得現在都用洗衣機洗，丟下去而已，怎麼會討厭？有這種想法的，先去聽一下五月天的《洗衣機》，裡面就是告訴你，很多衣服還是媽媽親手洗的啦！玩瘋了制服上的髒汙、不能起毛球的毛衣、料子好的衣服、機器無法代勞的還有球鞋、包包等等，怎麼刷都解決不了髒污的時候，就知道洗衣服多麻煩啦！

延伸閱讀：好市多瘋搶7款爆紅品！內行鄉民激推絕對要回購

image source: Panasonic Taiwan FB

第四名：倒垃圾

長大自己租屋之後，很多人一定要指定有子母車的社區，或是專門收垃圾的地方，肯定是了解倒垃圾有多崩潰！垃圾臭是其次，最麻煩的就是追垃圾車，時間不一定跟你湊得上啊！有時候下班時間錯過，就又倒不了，還要再忍受垃圾孳生奇怪的蟲蟲，還有一不小心廚餘回收沒分類好也會被拒收，想到就很崩潰～

延伸閱讀：比捐款佛心形象更加分！最讓民眾感到「大心」的企業環保措施

image source: 新北i環保

第三名：掃地

相較於拖地有玩水的小福利，掃地可就完全沒好處。動不動就塵土飛揚，有些小灰塵掃不起來，過敏兒還會狂打噴嚏，還有難以碰觸的角落，每次掃起來都超級麻煩，所以說吸塵器跟掃地機器人根本是懶人福音，發明的剛剛好，一定是大家都討厭掃地才會率先推出嘛，果然到了現在還是第三名！

延伸閱讀：被絕交也要求+1！20大國外代購必敗「網紅家電」

image source: YouYube

第二名：洗碗

第二名絕對是眾望所歸，隨便街訪都可以知道，「洗碗」有多討人厭！吃飽正爽，想要躺著好好耍廢，結果竟然還要洗一堆油油的碗盤，有時候太油還要洗兩次，光想就好累啊！無怪乎「洗碗機」成為現在最流行的家電，想要避免婆媳糾紛、夫妻失和，大家都討厭洗碗的狀況下，這真的是超偉大發明，還會幫你烘乾呢！

延伸閱讀：成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

image source: pexels

第一名：煮飯

偶爾下廚是樂趣，照三餐煮可就只想出去！很多網友抱怨，結婚前老公都說娶老婆回家不是為了煮飯，結婚後真的不會煮，就被念不知長進、做不成好太太，還有煮飯太難吃、不好看，被婆婆嫌棄的也大有人在，真的是煮得好辛苦～而且前面還要買菜、備料，煮完還要收拾廚房，完全就是十八層地獄等級，還是出去外面吃吧！

延伸閱讀：除了做美食還能炸口罩？15大網友熱議氣炸鍋隨你挑

image source: YouTubw

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月02日至2020年04月30日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最討厭的家事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」