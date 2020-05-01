1968人潮示警失準？林佳龍：目前反應良好會滾動式調整

交通部高公局1968App新增燈號人潮警功能，遭質疑精準度不足，很多熱點並未加入，交通部長林佳龍今天說，1968App目前功能已經更精準，五一勞動節連假提供用路人使用，目前反應相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，滾動式的調整。

林佳龍今天到新竹市訪視新竹大車站計畫及2021台灣燈會計畫，面對1968App精準度的質疑，林佳龍說，交通部高公局1968App這一次由行政院跟中央流行疫情指揮中心做為1個資訊平台，介接車流及人潮的資訊，最主要是提供用路人可以有即時跟正確的資訊，在防疫期間就不會人擠人。

他說，經過各部會彙整的地點，都是過去可能在假日或尖峰時間人潮比較多的，經過大家的討論，也做了調整，目前功能已更精準，五一勞動節連假提供給用路人使用，目前反應也還相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，會滾動式的調整。

新竹市長林智堅說，1968App剛上路時，大家對於包括新竹市立動物園等景點有些不同的指導跟建議，坦白說，市府第1時間向交通部反映，就獲即時的改善，中央的做為是非常迅速的，希望大家多一點鼓勵，少一點批評。