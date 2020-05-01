快訊

殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1968人潮示警失準？林佳龍：目前反應良好會滾動式調整

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
交通部長林佳龍（左）今天說，1968App目前功能已經更精準，會滾動式的調整。記者黃瑞典／攝影
交通部長林佳龍（左）今天說，1968App目前功能已經更精準，會滾動式的調整。記者黃瑞典／攝影

交通部高公局1968App新增燈號人潮警功能，遭質疑精準度不足，很多熱點並未加入，交通部長林佳龍今天說，1968App目前功能已經更精準，五一勞動節連假提供用路人使用，目前反應相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，滾動式的調整。

林佳龍今天到新竹市訪視新竹大車站計畫及2021台灣燈會計畫，面對1968App精準度的質疑，林佳龍說，交通部高公局1968App這一次由行政院跟中央流行疫情指揮中心做為1個資訊平台，介接車流及人潮的資訊，最主要是提供用路人可以有即時跟正確的資訊，在防疫期間就不會人擠人。

他說，經過各部會彙整的地點，都是過去可能在假日或尖峰時間人潮比較多的，經過大家的討論，也做了調整，目前功能已更精準，五一勞動節連假提供給用路人使用，目前反應也還相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，會滾動式的調整。

新竹市長林智堅說，1968App剛上路時，大家對於包括新竹市立動物園等景點有些不同的指導跟建議，坦白說，市府第1時間向交通部反映，就獲即時的改善，中央的做為是非常迅速的，希望大家多一點鼓勵，少一點批評。

林智堅表示，1968是交通部配合中央做的App，目的是提醒民眾在放假期間出遊，不希望大家到人潮聚集的地方，如果去了， 一定要好防疫工作，五一連假今天開始，呼籲大家照中央流情疫情指揮中心指引，心情上放輕鬆，但防疫工作不能鬆懈，到人潮多的地方，一定要勤洗手、載口罩。

交通部長林佳龍今天到新竹市訪視大車站計畫，面對1968App精準度的質疑，他說目前功能已經更精準，會滾動式的調整。記者黃瑞典／攝影
交通部長林佳龍今天到新竹市訪視大車站計畫，面對1968App精準度的質疑，他說目前功能已經更精準，會滾動式的調整。記者黃瑞典／攝影

1968 新竹

延伸閱讀

台中州廳用途 文化局：會廣徵民意 短期仍辦公用

台中州廳修繕後用途再起爭議 文化局：會再聽民意

人潮燈號失準 林佳龍：已提升精確性

林智堅關心勞工紓困補貼 竹市1.5萬人申請

相關新聞

明後天高溫地區更廣 連假三天都有機會亮燈

中央氣象局說，今天白天南部近山區及河谷有機會達到36度以上，且到下周四中南部及大台北局部地區都機會超過32、33度，炎熱...

我們都有病：媽媽是最美的光頭、你的爺爺不是你的爺爺

好不容易獲得幸福、在職場衝刺、背負家庭重擔時......生病了。《我們都有病》是由三位年輕癌友共同創辦的病友社群，一段段關於疾病的故事集結成書，透過病友與照顧者令人動容的真實分享，讓生病這件事變得不再這麼可怕：「不提倡正向樂觀的心靈雞湯，只聊真實又有病的人生」。

留彈性、無損公益、不影響同婚 這3點保住同性伴侶註記

同婚專法通過後，同性伴侶註記是否取消備受關注，內政部今年邀集地方政府與民團討論是否該訂下落日期限。據了解，政務委員羅秉成...

同婚上路將滿周年 仍有2587對只註記沒結婚

司法院釋字第748號解釋施行法去年5月17日通過，本月將滿一周年，而截至4月初，辦理同性結婚登記者共有3600對，而由各...

被罵翻！台東猴子山人潮示警 1968急改為小野柳風景區

交通部結合中華電信利用基地台開發人潮警示1968 APP，台東有8處，猴子山是其中一處，但因猴子山為海軍雷達站所在地，引...

我國新南向醫療科研布局柬埔寨 供應防疫物資給歐美

科技部表示，屏東基督教醫院受補助成立「台泰醫療科技人文海外科研中心」，結合新南向國家資源，供應千萬件防疫物資給歐美國家。...

1968人潮示警失準？林佳龍：目前反應良好會滾動式調整

交通部高公局1968App新增燈號人潮警功能，遭質疑精準度不足，很多熱點並未加入，交通部長林佳龍今天說，1968App目...

解決黃偉哲的困惑 朱學恒揭1968App盲點

台東猴子山是海軍雷達站所在地，不是風景區，卻在1968 App標示為熱點。( https://udn.com/news/...

晴朗炎熱 明天起午後北部東部局部短暫雷陣雨

中央氣象局說，今天至下周一各地大多為多雲到晴，今天僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

今天是五一勞動節連假第一天，可望是晴朗炎熱好天氣，國道上午7時許，出現零星路段壅塞。

影／超萌Zenbo防疫小天使 即日起在國道6服務區站崗

即日起到國道6處服務區記得停下腳步與防疫小天使機器人互動一下，個頭不高的機器人宣導配合量體溫、戴口罩，也有物體感測及辯音...

北醫附醫與工研院合作 免進負壓病房也能照顧新冠患者

新冠肺炎環伺，避免醫療體系崩壞，中央流行疫情指揮中心再三強調無論疫情如何發展，一定要守住醫院；避免增加醫護人員染疫風險，...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。