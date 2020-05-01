聽新聞
test
0:00 / 0:00
1968人潮示警失準？林佳龍：目前反應良好會滾動式調整
交通部高公局1968App新增燈號人潮警功能，遭質疑精準度不足，很多熱點並未加入，交通部長林佳龍今天說，1968App目前功能已經更精準，五一勞動節連假提供用路人使用，目前反應相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，滾動式的調整。
林佳龍今天到新竹市訪視新竹大車站計畫及2021台灣燈會計畫，面對1968App精準度的質疑，林佳龍說，交通部高公局1968App這一次由行政院跟中央流行疫情指揮中心做為1個資訊平台，介接車流及人潮的資訊，最主要是提供用路人可以有即時跟正確的資訊，在防疫期間就不會人擠人。
他說，經過各部會彙整的地點，都是過去可能在假日或尖峰時間人潮比較多的，經過大家的討論，也做了調整，目前功能已更精準，五一勞動節連假提供給用路人使用，目前反應也還相當良好，最有關的地點在彙整各部會後，指揮中心會做統一的決定，會滾動式的調整。
新竹市長林智堅說，1968App剛上路時，大家對於包括新竹市立動物園等景點有些不同的指導跟建議，坦白說，市府第1時間向交通部反映，就獲即時的改善，中央的做為是非常迅速的，希望大家多一點鼓勵，少一點批評。
林智堅表示，1968是交通部配合中央做的App，目的是提醒民眾在放假期間出遊，不希望大家到人潮聚集的地方，如果去了， 一定要好防疫工作，五一連假今天開始，呼籲大家照中央流情疫情指揮中心指引，心情上放輕鬆，但防疫工作不能鬆懈，到人潮多的地方，一定要勤洗手、載口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言