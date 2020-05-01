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解決黃偉哲的困惑 朱學恒揭1968App盲點

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
海軍雷達站（圖左迷彩建物）所在的「猴子山」，因設有基地台（圖右）竟被交通部1968 APP列為人潮警示點。記者羅紹平／攝影
海軍雷達站（圖左迷彩建物）所在的「猴子山」，因設有基地台（圖右）竟被交通部1968 APP列為人潮警示點。記者羅紹平／攝影

台東猴子山是海軍雷達站所在地，不是風景區，卻在1968 App標示為熱點。( https://udn.com/news/story/121085/4532266 ) 宅神朱學恒在臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」表示，這是因為基地台位置和數量的問題。

朱學恒說，風景區基地台少，人一來，整個烏山頭水庫的遊客都連到一個基地台，但看數字就顯得密度很高。夜市、都市區基地台多，人再多都被分散開來顯得密度不高。

他說，所以說這套系統數字不能這樣看的啦，有大數據不會翻譯也不行啦。「簡單解決黃偉哲的困惑」。

網友說「1968App沒使用翻譯蒟蒻，跟區測沒校驗一樣令人傻眼」、「有大數據，也要有會分析的人」、「猴子很多吧」。

基地台 朱學恒 猴子

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