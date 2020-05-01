影／超萌Zenbo防疫小天使 即日起在國道6服務區站崗

即日起到國道6處服務區記得停下腳步與防疫小天使機器人互動一下，個頭不高的機器人宣導配合量體溫、戴口罩，也有物體感測及辯音，能與民眾簡單互動。

高公局與國立台北商業大學管理學院合作，派出超萌防疫小天使機器人，5月1日起在國道關西、西螺、清水、泰安、東山及蘇澳等大型服務區上崗，透過智慧科技推播防疫觀念，提醒用路人進入服務區要戴口罩、量體溫，隨時勤洗手、注意身體狀況，全方位落實場站防疫措施。

全球新型冠狀病毒疾病疫情持續蔓延，為避免群聚感染事件的發生，國道各服務區配合交通部公共場站防疫策略，執行量測體溫、配戴口罩並保持安全社交距離等措施。

高公局表示，這次引進北商大管理學院團隊研發的「防疫小天使機器人」，除了其造型及動作可愛之外，透過簡單程式設計，也可向民眾說明進入服務區請配合量測體溫並戴口罩等相關防疫措施的宣導，此外，也有物體感測及辯音與民眾簡單互動之功能，希望透過防疫小天使機器人可愛的聲音，吸引用路人停下腳步，仔細聆聽防疫宣導。