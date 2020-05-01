至多連續上班19天 監理機關發完9.4億元補助款
公路總局各監理機關職員連續兩個周末停休，至多連續上班19天的努力下，昨天終於讓所有符合申請條件近9萬4000名駕駛人領到第1個月1萬元的薪資補貼，發出9億4000萬元。
公路總局表示，因疫情嚴峻影響駕駛人生計，監理機關員工為了讓大家儘快得補貼，連續兩周假日不打烊，加班加開窗口受理，並挑燈夜戰進行銀行撥款所需建檔傳輸作業。部分員工甚至直接留宿在辦公室。
公路總局說，特別感謝各計程車、遊覽車業者及相關公（工、協）會等單位大力宣傳，並協助駕駛人申請，才能達成如此艱巨任務。部分符合資格的計程車或遊覽車駕駛人於開辦之初表明要申請勞動部的補貼而未造冊，公路總局說，如果這些駕駛人想改為向公總申請，也請儘速向各地監理單位提出，相關申請或撥款問題，可向各監理機關洽詢。
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