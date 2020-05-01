至多連續上班19天 監理機關發完9.4億元補助款

公路總局各監理機關職員連續兩個周末停休，至多連續上班19天的努力下，昨天終於讓所有符合申請條件近9萬4000名駕駛人領到第1個月1萬元的薪資補貼，發出9億4000萬元。

公路總局表示，因疫情嚴峻影響駕駛人生計，監理機關員工為了讓大家儘快得補貼，連續兩周假日不打烊，加班加開窗口受理，並挑燈夜戰進行銀行撥款所需建檔傳輸作業。部分員工甚至直接留宿在辦公室。