北醫附醫攜手工研院 推零接觸式防疫科技平台

台北醫學大學附設醫院攜手工研院等機構，推出「零接觸式防疫科技平台」，照護團隊無須進入病房即可全自動量測病人心律、呼吸、體溫、病人生理數據，影像和檢測結果自動彙整判讀，醫護和病人即時透過視訊系統互動。

因應2019冠狀病毒疾病疫情，台北醫學大學附設醫院攜手工研院服務系統科技中心，瑞得康科技、傳世科技、台灣微軟、宏碁資訊等產學團隊，推出「零接觸式防疫科技平台」，今天上午在台北醫學大學舉行記者會。

相關研發團隊實地考察北醫附醫防疫病房與作業狀況，首先在病房利用影像與紅外線偵測技術，內建人工智慧演算法，可鎖定病人自動量測心律、呼吸和體溫等數據，病人透過行動裝置掃描QR Code下載醫院APP，即可掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資源。

護理站電子白板設置「病人動態儀表板」，自動彙整、判讀病人各項生理數據、檢驗報告及影像，一旦有異常立即警示，醫護團隊運用「遠距視訊病歷共享」，啟動跨團隊多方視訊會議，共同討論後續治療計畫。

另外，病房以遠距視訊整合緊急呼叫鈴的即時視訊系統，病人可啟動視訊與醫護人員即時溝通，例如偵測病情變化或發生緊急狀況，護理站也可遠端開啟病房影像。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，科技可以跨越空間和時間限制，自動數據蒐集、持續監控與早期疾病的預警，減少醫護人力負荷，提升醫療資源利用率。

因應疫情，北醫附醫也啟動一連串防疫措施，透過戶外篩檢站設置及防疫病房啟用等分艙分流措施，強化醫院整體防疫量能，並透過零接觸式防疫科技平台，確保照護品質並提升醫護團隊的安全。