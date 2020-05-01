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拜託你吃！農委會鼓勵國軍、監所、民眾團購大西瓜

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國產大西瓜量多價跌，農委會推團購。圖／農委會提供
國產大西瓜量多價跌，農委會推團購。圖／農委會提供

受到新冠肺炎影響，餐廳宴會減少，活動也幾乎停滯，大西瓜正值盛產期，量多價跌，西瓜水分多，能加工品項受限，農委會補助每箱運費50元，拜託消費者多購買。

農委會農糧署表示，受到新冠肺炎影響，餐廳宴會大幅減少，需要加強行銷。農糧署為促進大西瓜消費量，啟動加工及行銷等多元措施，並鼓勵國軍副食、監所團膳踴躍採購大西瓜。

農糧署推大西瓜團購，即日起到8月31日止，四大農民團體及產地縣市政府協助行銷500箱以上者，補助運費每箱50元，總目標量3萬箱。

農糧署說，近日已邀集茶飲業者推西瓜飲品，搭配各種行銷活動帶動買氣。國產大西瓜富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命及礦物質等營養素，隨著天氣逐漸炎熱，西瓜清涼消暑，民眾可多購買食用。

大西瓜訂購網址：

雲林縣二崙鄉農會： https://reurl.cc/L3WAN4

花蓮縣政府： https://reurl.cc/O1MvVD

農糧署 新冠肺炎 農委會

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