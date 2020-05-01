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疫情過後農業搶先機 學者：分析市場趨勢創新拚轉型

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國內畜牧業者芸彰牧場與喜來登飯店合作推出台灣食材牛饗宴，讓台灣牛直攻五星級飯店高端消費市場。記者彭宣雅／攝影
國內畜牧業者芸彰牧場與喜來登飯店合作推出台灣食材牛饗宴，讓台灣牛直攻五星級飯店高端消費市場。記者彭宣雅／攝影

新冠肺炎疫情改變了消費者的消費習慣，也改變生產者的供應模式。學者認為，農業、農產品應思考除了賣生鮮食材以外的更多面向，短期補貼只能救急，需要在加工、運輸、農產品保存方面融合整合，花更多心思找出市場的需求與改變，才能在後疫情時期，搶得先機。

台大農學院長盧虎生表示，國際上最近在談論的是「new normal」(新常態)，意思是，就算疫情恢復，但也不會恢復到跟過去一樣，不論是消費端、或是生產端都有改變，針對新的消費對象、行為，農民是否能夠掌握先機，才是能否真正賺錢的觀念。

他建議，農民必須要去進行消費數據的蒐集與分析，同時針對自己的產品做些改變，從市場需求面，回頭設計自己的生產線及產品，才能搶得新先機與商機，若還是跟過去一樣不思求變，當經濟恢復時，就恢復原本的銷售方式，那麼弱勢未來也還是弱勢。

盧虎生舉例，水果加工成果汁外，是否能夠加點檸檬，或者多一點保健的食材，讓原本單純的果汁不一樣；或者現在電商盛行，那麼實體店面是否能變得更有人情味、提供更多貼心服務；另外，也因為消費的改變，電商、賣場消費盛行，個體農戶是否團結起來， 增加蔬果預冷設備，不僅可以提升品質，也增加機會；農民結盟要不僅只是結合，是要找出更多特殊性做整合，才能在真正變身轉型。

台大農經濟教授陳郁蕙表示，受到疫情影響，短期間會看到畜產、蔬果生產過剩，政府也給予補貼與促銷；但長期看來，要思考現有的通路與農產品調節的層面；有些農產品的通路大多都以生鮮為主，供應鏈也比較長，生產到消費端參與的人很多、複雜度也高，會增加中間耗損；若能夠縮短供應鏈、改善中間通路，增加加工可能，也包括冷鏈運輸等，產品保存也都會比較久。

陳郁蕙說，傳統農產品都透過產銷班、農會去銷售，但農民若能夠主動出擊，比如在菜單、包裝上多點巧思，也能有新的商機。

她舉例，比如因為疫情關係，通路也在改變，但消費者還是要採買自己煮食，只是過去大多都在傳統市場購買農產品、食材，但現在消費轉向電商、超市賣場購買，超市的食材都一份一份包裝好，避免摸來摸去，農民必須知道市場需求，農產品的採收後處理過程可多花點心思，包括包裝、為產品加值等，如何能獲得更多消費者肯定，若台灣農業可以趁著這波疫情改變，對農業經營來說，也並非壞事。

不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推出新鮮水果茂谷柑冰棒。記者彭宣雅／攝影
不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推出新鮮水果茂谷柑冰棒。記者彭宣雅／攝影
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供

疫情 農民 電商

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