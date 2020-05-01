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足夠蛋白質預防慢性病 國健署擬將每日建議量再提升

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部國健署根據文獻訂定「國人膳食營養素參考攝取量」，最新修訂草案建議成人蛋白質攝取量再拉高十到15公克，也就是男性每日攝取約70公克的蛋白質、女性攝取60公克的蛋白質，才算達標。本報資料照片
衛福部國健署根據文獻訂定「國人膳食營養素參考攝取量」，最新修訂草案建議成人蛋白質攝取量再拉高十到15公克，也就是男性每日攝取約70公克的蛋白質、女性攝取60公克的蛋白質，才算達標。本報資料照片

人體需要適量營養素維持正常活動，過多過少均不宜。衛福部國健署根據文獻修訂「國人膳食營養素參考攝取量」，最新草案建議成人蛋白質攝取量宜再拉高十到15公克，也就是男性每日攝取約70公克的蛋白質、女性攝取約60公克的蛋白質，才算達標。

衛福部國健署社區健康組研究員林真夙表示，蛋白質是構成生物的主要原料，也是調節生理機能的主要物質，人體細胞中的細胞質、粒線體、細胞膜、體內酵素、抗體及體表毛髮等均以蛋白質為主要成分。然而，蛋白質當中有九種人體無法自行合成的必須胺基酸，需自食物中攝取。

如果蛋白質攝取量不足，可能提升癌症、肥胖、腎臟問題、骨質問題、高血壓及心血管疾病等風險。近年各界更關注到，缺乏蛋白質的長輩容易罹患衰弱症與肌少症，進而提升跌倒與失能的機會。

我國既有的「國人膳食營養素參考攝取量」建議，成人每天每公斤體重應攝取0.9公克的蛋白質，七旬以上長者則應吃到每天每公斤體重1.0公克。不過，衛福部國健署近年調查發現，本土衰弱前期老人的蛋白質攝取量中位數約為每天每公斤體重1.1 克，衰弱老人的中位數則低於1.0克，這部分顯示既有建議量可能不足。

不僅如此，近年科學文獻以及精進的蛋白質評估方法均支持調整建議指標。林真夙表示，美國醫學研究所食物與營養委員會建議，蛋白質的巨量營養素可接受範圍（AMDR）可占總熱量的10%-35％；歐盟老年醫學學會與其他科學組織任命的研究小組建議，老人的蛋白質建議攝取量應為每天每公斤體重1.0-1.2克。

有鑑於此，衛福部國健署修訂第八版「國人膳食營養素參考攝取量」關於蛋白質的草案，將19歲至70歲成人的每天攝取建議量拉升為為每公斤體重 1.1 公克。換算起來，男性體重若在60公斤出頭，每天適當的蛋白質攝取量約為70公克；女性體重若在50公斤出頭，每天適當的蛋白質攝取量約為60公克。

七旬以上長者則建議每天每公斤體重攝取1.2公克。長輩體重往往較輕一些，換算下來，男性長者與女性長者每日攝取總量同樣分別為70公克與60公克左右。草案預告期至5月11日止。

蛋白質份量該怎麼計算？衛福部國健署「每日飲食指南手冊」指，七公克的蛋白質約為一杯無糖豆漿、一杯牛乳、一顆雞蛋、一片多一點的小方豆干、三格傳統豆腐、半盒嫩豆腐、20克黃豆、25克黑豆、50克毛豆、30克的去皮雞胸肉、35克的豬小里肌肉、35克的魚、50克的蝦仁、160克的文蛤等。

林真夙表示，為便利民眾拿捏營養素攝取量，衛福部國健署將「每日飲食指南手冊」的對於六大類食物的攝取建議圖像化為「我的餐盤」圖案，例如每餐餐盤中的豆魚蛋肉分量應約有一掌心的大小，民眾可據此更精準掌握自身營養素攝取情形。

衛福部國健署將每日飲食指南圖像化為「我的餐盤」，助民眾拿捏食物分量。圖／國健署提供
衛福部國健署將每日飲食指南圖像化為「我的餐盤」，助民眾拿捏食物分量。圖／國健署提供
衛福部國健署修訂第八版「國人膳食營養素參考攝取量」的蛋白質與脂質章節，目前正值預告期。圖為蛋白質建議攝取量前後差異對照表。圖／衛福部國健署提供
衛福部國健署修訂第八版「國人膳食營養素參考攝取量」的蛋白質與脂質章節，目前正值預告期。圖為蛋白質建議攝取量前後差異對照表。圖／衛福部國健署提供

衛福部 國健署 男性

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