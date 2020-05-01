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不坐以待斃等補助！蔬菜車來速、異業結盟 農產找活路

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供

新冠肺炎疫情下百業蕭條、消費停滯，重創台灣農業，但也有不少農民逆勢操作開新店、異業結盟，甚至努力推出新品為產業富書做準備；農業界人士表示，與其坐以待斃等補助，不如求新求變、多元行銷、異業結盟，找自己的特色和市場，農產品才有新活路。

「生命會找到出口。」芸彰牧場場長張志名表示，要正向看待疫情的影響，自己找活路不能坐以待斃，現在正是跟同業拉大距離的時候，若在這麼艱困時期，還能把產品賣完，一旦疫情過後產業復甦，他可能已經領先同業了；今年雖遇到疫情，但拋棄單打獨鬥，與台南霸味雞、拾貳月羊肉合作組「禽獸大聯盟」，在北部百貨公司聯合開門市；也與喜來登飯店合作推出台灣食材牛饗宴，台灣牛直攻高端消費市場。

張志名舉例，過去消費者上館子、去餐廳，現在不去了，賣到餐廳的牛肉至少銳減一半；但消費者在家自己煮還是要吃，因此他調整銷售管道，降低運費、增加網路宅配，直接面對消費者，還提供怎麼料理，未來疫情過後、餐廳業務恢復，這些已養成消費習慣的消費者，就成了他的死忠客戶，業績逆勢成長。

台中是全台茂谷柑最大產地，面積達520多公頃，二、三月採收期正好遇到疫情最嚴峻的時期；台中農業局長蔡精強說，遇到這波疫情、所有活動都停止，原本很慘，但今年努力內外銷已經賣完了，光外銷就賣了1000公噸，內銷除了鮮果、做果汁加工外，今年推出更多茂谷柑新產品，把茂谷柑推水烘乾、外面裹上一層巧克力；也看準夏季冰品市場，逆勢推出台中限定版、含新鮮水果的茂谷柑冰棒，延長農產品銷售期。

同樣求新求變的，還有老字號台北農產運銷公司，除了搭上這波宅經濟熱潮，推出產銷履歷、純有機蔬菜箱外，還仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。

北農總經理翁震炘表示，北農最大的優勢是產品豐富多樣，光各式有機農產品多達50多種，也不能只賣葉菜類，因此北農正規畫有機蔬菜箱能讓消費者可以自己搭配食材，他說，這波疫情改變消費型態，要能快速調整因應市場需求，才能找新商機。

老字號台北農產運銷公司求新求變 ，搭上這波宅經濟熱潮，推出產銷履歷、純有機蔬菜箱。圖／北農提供
老字號台北農產運銷公司求新求變 ，搭上這波宅經濟熱潮，推出產銷履歷、純有機蔬菜箱。圖／北農提供
不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推出新鮮水果茂谷柑冰棒。記者彭宣雅／攝影
不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推出新鮮水果茂谷柑冰棒。記者彭宣雅／攝影
國內畜牧業者芸彰牧場與喜來登飯店合作推出台灣食材牛饗宴，讓台灣牛直攻五星級飯店高端消費市場。記者彭宣雅／攝影
國內畜牧業者芸彰牧場與喜來登飯店合作推出台灣食材牛饗宴，讓台灣牛直攻五星級飯店高端消費市場。記者彭宣雅／攝影
不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推西瓜冰棒和茂谷柑冰棒。圖／台中市農業局提供
不畏疫情影響，台中農業局看準夏季冰品市場，推西瓜冰棒和茂谷柑冰棒。圖／台中市農業局提供
今年雖遇到疫情，但畜牧業者拋棄單打獨鬥，芸彰牧場國產牛與台南霸味雞、拾貳月羊肉合作組「禽獸大聯盟」，在北部百貨公司聯合開門市，直接面對消費者。圖／張志名提供
今年雖遇到疫情，但畜牧業者拋棄單打獨鬥，芸彰牧場國產牛與台南霸味雞、拾貳月羊肉合作組「禽獸大聯盟」，在北部百貨公司聯合開門市，直接面對消費者。圖／張志名提供
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供
老字號台北農產運銷公司，仿效速食業者推蔬果「車來速」，消費者上網或電話訂購後，開車到北農自取，消費者免下車少接觸，還能省運費，消費者反應不錯。圖／北農提供

疫情 北農 新冠肺炎

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