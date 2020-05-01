台南高雄恐飆36度高溫！鄭明典：台灣降雨現象不顯著

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，副高脊通過呂宋島上空延伸到中南半島，台灣也受到影響。雖然有華南雲系隨南支槽東移，台灣只是雲量增多，降雨現象並不顯著。

他說，菲律賓南方可以看到微弱旋轉特徵的雲系，但是伴隨的對流並不強，暫時還不會發展。菲律賓東南方海面持續有跨赤道流帶來的西風，東、西風交會處還是很不穩定。

氣象局發布高溫資訊，今天天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

●黃色燈號，36度以上：高雄市、台南市。