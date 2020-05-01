菲東方熱擾動成颱機率降低 五一連假天氣看這知

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聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天各地都是多雲或多雲時晴的穩定天氣。本報資料照片
今天各地都是多雲或多雲時晴的穩定天氣。本報資料照片

今天受到偏南風帶來的溫暖空氣影響，台灣上空水氣不多，各地都是多雲或多雲時晴的穩定天氣，天氣風險公司分析師廖于霆表示，中午各地高溫都可以來到30-33度，感受上還說比較悶熱，外出宜穿輕薄透氣衣物。

他說，今天早晚低溫中部以北23-24度，也不會感覺太涼，南部與東南部低溫24-26度，甚至還是感覺有點熱。中南部山區午後可能會有些陣雨發生機會，但預期下雨的範圍不會太大，持續時間也不會太久，但如果有打算往山上走，還是要留意午後的天氣變化。

不過今天要留意的是空氣品質，因為陽光日照強，有利於光化反應發生，且中南部風速較弱，又沒下雨，不利汙染物沉降擴散，整個西半部甚至到東北部今天空氣品質都是普通到對敏感族群不健康等級。

明天、周日兩天持續受到偏南風到西南風影響，各地還是維持多雲到多雲時晴，山區午後短暫陣雨，中午高溫30度以上天氣，同時南風有增強趨勢，他說，預料對中南部空氣品質將會有所改善，但同時白天日照還是強烈，外出要防曬防中暑。

他說，目前看起來類似天氣將持續至下周，主要的鋒面雲帶都在台灣北方活動，沒有直接南下影響。原本前幾天提到的菲律賓東方海面的熱帶擾動，後續結構發展不太好，成颱機率已經降低。

空氣品質 低溫

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