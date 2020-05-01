明後天高溫地區更廣 連假三天都有機會亮燈

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聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天白天南部近山區及河谷有機會達到36度以上，且到下周四中南部及大台北局部地區都機會超過32、33度，炎熱如夏。本報資料照片
今天白天南部近山區及河谷有機會達到36度以上，且到下周四中南部及大台北局部地區都機會超過32、33度，炎熱如夏。本報資料照片

中央氣象局說，今天白天南部近山區及河谷有機會達到36度以上，且到下周四中南部及大台北局部地區都機會超過32、33度，炎熱如夏。

氣象局預報員陳伊秀說，近日台灣風場弱，今天偏西南風，所以台南、高雄近山區有機會達36度高溫，發布了高溫的黃色燈號；預估到下周一，都有發布高溫燈號的機會。

陳伊秀說，明天除了偏南風，中低層都沒有什麼水氣，後天中部以南及花東上空都是乾的，推測熱的範圍更廣，中部比今天更熱。明、後天台中以南在33度以上，南部有機會到35、36度。

陳伊秀說，下周日（3日）台東有焚風發生的機率，台南、高雄近山區有機會再飆36度以上高溫，大台北盆地33度。

天氣方面，陳伊秀說，五一連假到下周一大致是穩定的天氣，只有東半部偶有短暫陣雨。東部海面有些對流，若靠近台灣沿海陸地就會為本島帶來降雨，不過雨不會持續太久。要留意的是熱力作用，在山區造成午後陣雨。且周六到下周一的午後陣雨範圍，還會擴及北部平地、花東縱谷。

陳伊秀說，下周二至周五北部海面有鋒面，若鋒面壓下來，北部雲量增加，高溫會稍降一些，但整體而言還是像夏天的高溫。目前看起來，下周五的下半天水氣稍多，但可能是清晨夜晚在雲嘉南地區有陣雨，到了白天還是很熱。

高溫 氣象局

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