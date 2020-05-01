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國3南北向57.7K車禍占用雙向內側車道 南向回堵5公里
今天是五一勞動節連假第一天，可望是晴朗炎熱好天氣，國道上午7時許，出現零星路段壅塞。
高速公路局說，上午6時52分，國3南北向57.7K發生1小自+1聯結貨車衝撞中央分隔島，占用雙向內側車道，南向回堵五公里，北向無回堵，已成立緊急應變配合小組，現場正由各單位加速處理。
國道3號鶯歌系統-大溪南向路段，上午7時左右，時速只有24公里；大溪-鶯歌系統北向路段時速也只有48公里。至於國道5號石碇-坪林行控南向路段車多，時速51公里左右。國道南部路況則大致良好。
交通部說，五一連假防疫措施，包括各大風景區管控進場人數，國道沿途資訊可變標誌也會顯示相關資訊；各服務區賣場大廳用路人需全面量測體溫及配戴口罩；服務區內採梅花座，保持社交距離。
交通管制部分，5月3日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制；開放路肩措施照常實施，可上網查詢 https://reurl.cc/MvRNvW ；入口匝道儀控將視車流量進行嚴格管制。可利用「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況。
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