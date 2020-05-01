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5月全台高溫少雨 賈新興：未來兩周不見有利梅雨條件
天氣風險公司總監賈新興在臉書發表「追蹤梅雨預報」，他說，未來兩周仍不見有利梅雨的條件，熱且東南部要防焚風，5月預估高溫少雨。
賈新興表示，根據NCEP的系集預報顯示，今天至5月7日太平洋高壓勢力超狂，明顯西伸至中南半島，台灣籠罩在太平洋高壓的勢力範圍內，除了5月5日左右北部和東北部因為鋒面通過，在台灣東北角附近有降雨的機會外，基本上是高溫炎熱的天氣為主。
他說，5月8日至5月14日雖然太平洋高壓略為減弱，退出中南半島，但南海仍受它的控制，因此西南季風明顯朝廣東、廣西、福建、湖南、江西、浙江一帶，這些是強降雨的高風險區。
他說，至於台灣相對位於鋒面的前緣高溫炎熱，台東的焚風更加明顯，考量模式預報的不確定因素，5月第二周的狀況需要再觀察。另外，5月的氣候預報顯示，全台高溫和少雨，至於氣象局梅雨記者會中提到梅雨5月正常至偏少。
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