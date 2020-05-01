高溫上看35度像夏天 吳德榮：周末水氣略增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天雖有較多的中、高雲(高積雲、卷雲)，天氣依然晴朗穩定，白天熱如夏，高溫達34、35度，早晚偏涼，日夜溫差大；花東及午後山區偶有零星、微量降雨的機率，影響很輕微。北部18至33度、中部19至33度、南部20至35度、東部20至31度。

明天、周日兩天低層水氣略增，大氣不穩定度稍提高；天氣變化不大，白天仍晴朗偏熱，午後雲量增多，有局部短暫陣雨的機率、主要偏在山區；花東亦偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，下周一至周四台灣持續在鋒前暖氣團內，各地晴朗暖熱；因大氣不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區、部分平地亦有受影響的機率。

他說，昨天中午之前，南投出現順時鐘的塵捲風(dust devil)，因天氣晴朗，地表空氣迅速加熱、氣壓遽降，四周空氣向低壓輻合，而產生順時鐘旋轉向上的氣流。

吳德榮說，原本決定北半球低氣壓逆時鐘旋轉的科氏力，因塵捲風尺度太小(寬僅數公尺、高數十公尺)而來不及作用，故其旋轉方向或順時鐘或逆時鐘，是隨機的。塵捲風多在平坦的地形產生，也容易受崎嶇地形破壞，壽命常只有幾分鐘而已，破壞力遠不及龍捲風。