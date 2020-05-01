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科技業的玻璃天花板 要比男性更努力女性升遷難

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

我國科技業的玻璃天花板仍存在。中國工程師學會今年首度發表工程師職涯發展與性別差異關係調查，國內六成以上工程師認為男女主管的領導能力沒差異，但認同女生比男生更難升遷。六成女工程師表示，女生要更努力證明能力，才能獲得肯定或升遷機會。

為促進更多女性進入工程與科技相關領域，中工會去年成立女性工程師委員會，現任主委、台灣藝術大學副校長薛文珍說，六成科技業女性認為要更努力才能與男生齊出頭，但只有二成三男性這麼認為。

曾擔任工研院工程師的時代力量副秘書長高鈺婷說，如果男、女要爭取同一職位，她觀察男性確實更易勝出。

中工會理事長、台灣科技大學校長廖慶榮表示，雖然愈來愈多女性進入工程與科技領域，但是從學校畢業到職場，女性工程師流失嚴重。以建築營建為例，女性占畢業生三成三，但投入職場調查只剩一成七。這些人才沒能繼續原有專業，是社會的損失。

不過薛文珍說，兩性的家庭分工意識漸趨一致，調查指相近比率的男女工程師期待兼顧工作與家庭角色，並希望面試標準、升遷制度與工作分派沒有性別差異。

薛文珍說，曾有研究發現，若讓員工選擇彈性工時和工作地點，有助他們留在科技和工程領域，但目前實施相關措施的機構仍少。

中工會表示，這是台灣首次調查產官研各界工程與科技背景女性職涯發展，調查對象涵蓋39家企業、七個政府機關、八家研發法人，共約13萬從業人員。各領域女工程師占比分別為生技醫工44％、建築與都規29％、資訊通訊18％、化工材料17％、環工綠能17％、土木營建15％、電子電機8％、機械3％。

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