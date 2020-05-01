去年竹科女員工跌破4成 創9年來新低

我國選讀理工科系女生漸增，但去年竹科女性員工創九年新低。時代力量副秘書長兼新竹黨部執行長高鈺婷說，年輕女學生不再把竹科當首選，以及新竹幼托設施不足是主因。婦女新知基金會表示，工業工作工時長，有些女生婚後或產後為兼顧工作與家庭，因而轉投入工時有彈性的服務業。

教育部統計，108學年我國選讀理工醫農領域科系女生占三成六，創歷年新高。但科技部統計，竹科去年女性員工占比跌破四成，創九年新低；中部、南部科學園區近三年女性員工占比也微幅下滑。

畢業生更傾向進軟體公司

高鈺婷有十年的工研院工程師經歷，她說，竹科給人高工時、責任制的印象，近年不再是理工科系畢業生的首選。她剛入行時，女性仍想投入硬體公司如台積電，但現在的畢業生更傾向進軟體公司，職涯選擇更多元。

除投入者減少，女性團體表示，中離職場的女性也拉低竹科女性員工占比。

婦女新知基金會秘書長周于萱說，工業工作大多工時長，女性婚後為兼顧工作與家庭，更傾向選擇工時有彈性的服務業。

周于萱說，女性還是被期待擔負更多的家庭照顧責任，再加上女性平均薪資比男性低，在雙薪家庭中，離開職場的損失較小。

女性常見的中離職場時間點有兩個，第一是30到40歲間因結婚、生小孩而離職，第二是50歲後為了照顧上一代長輩而離開職場。

高鈺婷今年35歲，她說，很多女生結婚、有家庭後，即便學歷、資歷不錯，仍想找尋兼顧工作和家庭的職位。竹科的大公司制度佳，提供兼顧兩者的職位，但若選擇當職業婦女，就很難像男生一樣全心投入事業、力求表現，影響女性的升遷機會。

新竹幼托設施嚴重不足

高鈺婷另指出新竹市幼托設施嚴重不足，該市每年約3600個新生兒，但只有36家公托，中籤率極低。竹科很多員工仰賴保姆，或由夫妻兩人輪流請育嬰假帶小孩。

高鈺婷說，百人以上企業應提供托兒設施，竹科園區內有150家百人以上企業，只有三家有相關設施。她參選這屆立委時曾建議新竹市政府、竹科管理局合作，在園區內找地蓋設幼兒園。不過幼托機構籌備不易，有企業花三年才準備好，費時也花錢。

新竹科學園區管理局局長王永壯說，竹科持續改善工作環境，鼓勵大企業設幼托，也補助個別員工托嬰。不過他觀察，竹科下班會塞車，有些園區員工選擇離家近的托育，而不是帶來企業的托育中心，以致部分企業托育中心沒收滿人。