健康橘／種一畝心田 中高齡紓壓妙方

人步入中年，在職場、家庭可能成夾心角色，生活壓力大，「三明治」族群是最容易上精神科求助的一群，不乏憂鬱、焦慮症狀，嚴重者可能有失智傾向。精神科醫師建議，這類族群不妨走進園藝世界，找到療癒身心的甘霖，也能體悟到被需要的成就感，效果不輸藥物治療。

高雄長庚醫院精神科主任洪琪發說，人步入中高齡，承受的社會期待、經濟壓力不在話下，女性更有空巢期問題，最容易發生睡眠障礙，還有憂鬱、焦慮及恐慌。

精神科醫師建議 拈花惹草從事園藝活動 效果不輸藥物治療

「園藝治療是改善抑鬱生活的絕佳方式！」他說，種花蒔草，從事園藝活動，可在戶外曬曬太陽，適度活絡筋骨，也有助睡眠品質，也灌溉「心田」，讓心靈有處療癒空間。

人在拈花惹草、照顧及看著植物成長茁壯，能產生被需要感，進而獲得生活的趣味與成就。與花草為伍的當下，也能呼吸新鮮空氣，或與同好產生互動，這些都能改善心境，讓身心愉悅。

洪琪發說，一般人在住家陽台就能種些觀賞性植物，不管是鬆土、抓蟲或澆花，都能幫助自己動起來，從事園藝時，能刺激眼手協調能力，或激發規畫力，思考怎樣才能把花草照顧好，動腦之餘，可減少日後智力退化風險。

洪琪發說，種花草不需要太多時間，可從小品植物或多肉植物種起，若是種薄荷、薰衣草等香草植物，還能摘些心葉泡壺茶犒賞自己，讓身心獲得片刻舒緩，一舉多得。

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