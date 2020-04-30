超商領口罩「續購」新功能來了！ 預訂領貨一趟搞定

衛生福利部中央健康保險署發布新聞稿宣布，推出口罩實名制「續購」功能，民眾在超商取貨時，可直接續購下一輪口罩，新功能今天起上路。

健保署企劃組長張鈺旋接受中央社記者訪問表示，口罩實名制除藥局通路，近期新增網購、超商等通路，但每輪預購、繳費與領貨時間各不相同，許多民眾常「霧煞煞」。

張鈺旋說，為更方便民眾買口罩，日前推出口罩實名制3.0時就開放預購時可一併繳費，今天起4大超商新增「續購」功能，民眾在超商領口罩可直接續購下一輪。

她說，原本規定每輪預購口罩都有2週取貨期，未來取貨的第一週同為「續購週」，民眾到超商取貨時可一併完成下一輪預購。

此外，第7輪預購雖自5月4日到6日才開放，但參與第5、6輪口罩預購民眾，4月30日到5月3日只要到超商領口罩，就能直接帶健保卡優先預購第7輪口罩。