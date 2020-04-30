通宵輸電線路完工 台電保證：今夏供電穩能力再提升

近幾年連鎖咖啡廳路易莎崛起，走在路上也越來越常看見有座位的路易莎店面，令網友想起，幾年前台灣的連鎖咖啡廳還是85度C跟星巴克的天下，現在反而比較常看見路易莎。實際查詢後也發現，路易莎的展店數已超過85度C與星巴克，令網友好奇上PTT詢問「有沒有路易莎逆轉其他連鎖咖啡的八卦」？

2020-04-30 18:42