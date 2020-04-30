全台區間測速準不準？將由專家、公正第三方設標準規範

近日彰化縣警察局於台61線彰化路段設置的區間測速設備，因韌體更新導致設備對時故障，彰化縣警察局已決議撤銷3月2日實施執法以來的三千多張罰單。公路總局今天說，尚未建立國家標準前，將與交通部、警政署等邀專家學者及第三方公正單位，對設備校時機制、誤差、除錯及申訴處理等，建立系統認證的標準規範。

公路總局今天邀集交通部路政司、道路安全督導委員會、內政部警政署、經濟部標準檢驗局及相關警察局，共同研商建立更完善周全的執法機制。 警政署指彰化縣警察局設備異常是個案，其餘縣市警察局均確認正常運作，其中新北市、苗栗縣、台中市、台東縣警察局將持續辦理區間測速執法；未來若系統暫停執法作業期間，各警察機關可採固定式或移動式測速照相執法，避免產生執法作業空窗期。

公路總局說，經濟部標準檢驗局將針對新型系統性設備研議建立國家標準的檢定及驗證方式，並提供專線寬頻伺服器節點供各警察單位使用，減少網路傳輸的誤差。

在經濟部標準檢驗局尚未建立國家標準檢定及驗證方式前，將由交通部道路交通安全督導委員會會同內政部警政署、交通部路政司及公路總局邀集專家學者及第三方公正單位，針對設備校時機制、誤差、除錯及申訴處理等建立系統認證的標準規範。

警政署將研議針對區間測速執法系統設備訂定一致的系統驗證、內部複檢機制及違規舉發作業要領規定，未來各警察機關可依規定周期或時間請第三方驗證機構定期辦理驗證，驗證有疑慮問題即應暫停系統執法作業。