疫情衝擊愛心！家扶捐款少3成 聯勸更現兩波退捐潮

受疫情影響，社福團體捐款減少。家扶基金會統計，欲去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，已動用到基金會預備金。聯合勸募發現，3月美股兩度熔斷，引發兩波定期定額捐款人退場潮，連沒被SARS、金融風暴嚇跑的捐款人，這次也擋不住新冠肺炎的衝擊。

而最糟的寒冬還沒來臨。聯合勸募評估，目前還不是疫情影響的高峰期，五、六月社福捐款恐出現更大幅度的下滑，尤其中小型社福團體的衝擊會更大。

各地血庫的存血量也偏低，除台南外，台北、台中、高雄等都會區的捐血中心，只有4至7天的存血量，與10天的安全量仍有段落差。台灣血液基金會表示，疫情降低捐血意願，多數學校、企業都取消捐喜活動，境外回來者28天不得捐血，與確診者接觸者、收到細胞簡訊者都不能捐，都讓血庫告急。

弱勢家庭受疫情衝擊，需求更大，尤其家長放無薪假、居家隔離或檢疫的家庭，家扶基金會都提供1萬元急難救助金，還有防疫物資包，目前已發放千戶。家扶社會資源處長林秀鳳說，社福支出增加，但捐款卻減少，與去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，只能先動用預備金，也呼籲政府紓困要納入社福機構。

聯合勸募協會表示，3月起捐款拉警報，當月美股兩度熔斷，有兩波定期定額捐款人要求暫緩捐款，甚至有名陪伴聯勸走過SARS、金融風暴的捐款人，現在也捐不下去了，「景氣不好，捐款會保守」。

聯勸統計，去年共募款2.9億元，85%為定期定額捐款，10%為企業捐款，一旦經濟衝期擴大，定期定額捐款者流失，將帶來社福寒冬。因應疫情，聯合勸募調查400個社福團體的防疫需求，對外勸募400萬元，讓社福機構添購額溫槍、漂白水、洗手乳與乾洗手等物資。

台北市婦女救援基金會今年首季的募款收入，比去年同期減少6成。第一社福基金會的定期定額小額捐款，比往年減少2成。新竹縣世光教養院收容重度殘障者，每月尿布、奶粉等物資開銷大，物資捐贈減少7成，原本有半年安全庫存，現在只剩下2個月。新竹香園教養院訓練近200名身障者，烘焙坊銷售銳減8成，每天生產400多顆百草蛋，現在用不到3成。

安得烈慈善協會設有食物銀行，安得烈社會服務處長鄭伊婷說，今年初以來，嬰兒食物箱的申請量變多，去年平均每月50件，今年每月增加到70至80件，因為奶粉、尿布比較貴，推測是疫情讓家庭收入減少，申請量才上升。安得烈統計，每月服務志工減少，企業、校園公益勸募多數都取消，也衝擊捐款與物資捐贈。

萬一疫情進入封城階段，社福單位提早部署，卻發現人力、物資與場地都不足。勵馨基金會新北分事務所主任李玉華說，萬一有人染疫，目前受保護的受暴婦女、兒少，排不到防疫旅館，基本防疫物資不夠，社工等專業人員一旦遭隔離，各地都沒有人力可支援。

兒童福利聯盟執行長白麗芳說，國際上對於疫情下的兒少問題，都在規劃求救機制，但台灣政府腳步慢了點；兒盟已部署，從視訊訪視、線上資源等，也與藥局、超市合作，為弱勢家庭供應生活物資。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，社福團體的紓困方案已納入考量，由行政院統一發布；社福團體若防疫物資不足，將請地方政府提早部署，若地方沒辦法處理，再由中央協助。