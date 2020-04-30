快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊愛心！家扶捐款少3成 聯勸更現兩波退捐潮

聯合報 / 記者何定照魏莨伊郭政芬洪敬浤／即時報導
社福團體受疫情衝擊募款大減。圖／新北家扶提供
社福團體受疫情衝擊募款大減。圖／新北家扶提供

疫情影響，社福團體捐款減少。家扶基金會統計，欲去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，已動用到基金會預備金。聯合勸募發現，3月美股兩度熔斷，引發兩波定期定額捐款人退場潮，連沒被SARS、金融風暴嚇跑的捐款人，這次也擋不住新冠肺炎的衝擊。

而最糟的寒冬還沒來臨。聯合勸募評估，目前還不是疫情影響的高峰期，五、六月社福捐款恐出現更大幅度的下滑，尤其中小型社福團體的衝擊會更大。

各地血庫的存血量也偏低，除台南外，台北、台中、高雄等都會區的捐血中心，只有4至7天的存血量，與10天的安全量仍有段落差。台灣血液基金會表示，疫情降低捐血意願，多數學校、企業都取消捐喜活動，境外回來者28天不得捐血，與確診者接觸者、收到細胞簡訊者都不能捐，都讓血庫告急。

弱勢家庭受疫情衝擊，需求更大，尤其家長放無薪假、居家隔離或檢疫的家庭，家扶基金會都提供1萬元急難救助金，還有防疫物資包，目前已發放千戶。家扶社會資源處長林秀鳳說，社福支出增加，但捐款卻減少，與去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，只能先動用預備金，也呼籲政府紓困要納入社福機構。

聯合勸募協會表示，3月起捐款拉警報，當月美股兩度熔斷，有兩波定期定額捐款人要求暫緩捐款，甚至有名陪伴聯勸走過SARS、金融風暴的捐款人，現在也捐不下去了，「景氣不好，捐款會保守」。

聯勸統計，去年共募款2.9億元，85%為定期定額捐款，10%為企業捐款，一旦經濟衝期擴大，定期定額捐款者流失，將帶來社福寒冬。因應疫情，聯合勸募調查400個社福團體的防疫需求，對外勸募400萬元，讓社福機構添購額溫槍、漂白水、洗手乳與乾洗手等物資。

台北市婦女救援基金會今年首季的募款收入，比去年同期減少6成。第一社福基金會的定期定額小額捐款，比往年減少2成。新竹縣世光教養院收容重度殘障者，每月尿布、奶粉等物資開銷大，物資捐贈減少7成，原本有半年安全庫存，現在只剩下2個月。新竹香園教養院訓練近200名身障者，烘焙坊銷售銳減8成，每天生產400多顆百草蛋，現在用不到3成。

安得烈慈善協會設有食物銀行，安得烈社會服務處長鄭伊婷說，今年初以來，嬰兒食物箱的申請量變多，去年平均每月50件，今年每月增加到70至80件，因為奶粉、尿布比較貴，推測是疫情讓家庭收入減少，申請量才上升。安得烈統計，每月服務志工減少，企業、校園公益勸募多數都取消，也衝擊捐款與物資捐贈。

萬一疫情進入封城階段，社福單位提早部署，卻發現人力、物資與場地都不足。勵馨基金會新北分事務所主任李玉華說，萬一有人染疫，目前受保護的受暴婦女、兒少，排不到防疫旅館，基本防疫物資不夠，社工等專業人員一旦遭隔離，各地都沒有人力可支援。

兒童福利聯盟執行長白麗芳說，國際上對於疫情下的兒少問題，都在規劃求救機制，但台灣政府腳步慢了點；兒盟已部署，從視訊訪視、線上資源等，也與藥局、超市合作，為弱勢家庭供應生活物資。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，社福團體的紓困方案已納入考量，由行政院統一發布；社福團體若防疫物資不足，將請地方政府提早部署，若地方沒辦法處理，再由中央協助。

捐款 疫情 捐血中心

延伸閱讀

福伯防疫期間「搞飛機」險意外 老布、黛咪很可疑

五一防疫不鬆懈 蔡總統：持續守住疫情防線

連假零確診挑戰 三芝區長淺水灣籲防疫

疫情燒捐款少 社福機構盼紓困

相關新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

近幾年連鎖咖啡廳路易莎崛起，走在路上也越來越常看見有座位的路易莎店面，令網友想起，幾年前台灣的連鎖咖啡廳還是85度C跟星巴克的天下，現在反而比較常看見路易莎。實際查詢後也發現，路易莎的展店數已超過85度C與星巴克，令網友好奇上PTT詢問「有沒有路易莎逆轉其他連鎖咖啡的八卦」？

五一連假多雲到晴恐有午後雨 下周飆33度高溫

氣象局表示，明天以後的天氣大致上都是多雲到晴的天氣型態，不過部分地區午後要注意降雨，溫度部分，未來一週西半部約30度到3...

台灣燈會主燈確定遷移 台中市府理由觀光局不解

台灣燈會二月下旬落幕，一直被交通部觀光局定調永久性設置的主燈「森生守護－光之樹」，一度傳出台中市政府恐拆遷甚至銷毀消息，...

蘇花改晚間順暢 估明日上午8時起南下湧車潮

明天起是五一連假，蘇花改今天晚間6時許車流順暢，公路總局預估明天南下尖峰時段為上午8時到上午11時，每小時將湧入800多...

疫情衝擊愛心！家扶捐款少3成 聯勸更現兩波退捐潮

受疫情影響，社福團體捐款減少。家扶基金會統計，欲去年同期相比，今年迄今捐款減少33%，已動用到基金會預備金。聯合勸募發現...

民間推暖心影片 教外國人如何購買口罩

口罩實名制上路2月上路以來，歷經多次改版、民眾購買愈來愈便利，但在台灣的76萬外國人，卻常常被口罩購買制度搞得「霧煞煞」...

疫情斬人際關係 銀髮族成重災區

新冠肺炎疫情疏遠了人際關係，銀髮族是重災區；各地長照關懷據點、松年大學、樂齡學習中心等均暫停開課，不僅恐面臨倒閉危機，這...

高齡時尚母女諮詢糖尿病鬧意見 營養師：長者角度思考

一對高齡母女檔全身時尚打扮，現身衛福部桃園醫院營養科諮詢門診，65歲女兒為了86歲媽媽的糖尿病問題困惱，因為母女倆總是在...

呼吸真的也會胖？最新研究發現「空汙」可能導致你肥胖！

2020年3月美國科羅拉多大學的研究證實了髒空氣可能會損害腸道菌相，進而提升肥胖、糖尿病、胃腸道疾病和其他慢性疾病的風險。而2009年俄亥俄州立大學研究團隊也曾以小鼠進行實驗發現，在PM2.5環境中的小鼠有明顯胰島素阻抗及內臟包油現象。

居家防疫變懶散？「2＋1飲食法」讓你效率大躍進！

防疫期間許多人開始進行遠距工作、上課，然而家中舒適的環境卻易使人分心，但是藉由攝取「DHA」、「PS」2種營養素及「低GI值」食物所組成的「2＋1飲食法」，讓你擺脫低效率！

長汎假期「機+酒」下殺45折！花蓮2天1夜2千有找

全民團結防疫，目前已保持連續17天無本土病例紀錄的好消息。長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防...

戴口罩惱人問題 專家教你如何避免眼鏡起霧

新冠病毒持續肆虐全美，紐約州、新澤西州、康州、賓州等地規定，民眾出入公眾場合必須戴口罩；如果你戴眼鏡又戴口罩，有個惱人的問題...

熱門新聞

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

紫+綠色超夢幻！全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期間限定開賣

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

1968之亂… 官商秀政績 呷緊弄破碗

勞動節連假天氣 吳德榮：周六起水氣漸增

賀5天零確診！7-11「可樂果古早味」限時優惠第3件0元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。