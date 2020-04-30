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圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

疫情斬人際關係 銀髮族成重災區

聯合報 / 記者張曼蘋魏莨伊郭政芬蔡容喬陳雅玲／即時報導
社區大學課程多是透過學員們之間的討論與互動來學習新知，從三月開始受到疫情影響，蘆荻社大開始創新開辦線上節目。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
社區大學課程多是透過學員們之間的討論與互動來學習新知，從三月開始受到疫情影響，蘆荻社大開始創新開辦線上節目。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供

新冠肺炎疫情疏遠了人際關係，銀髮族是重災區；各地長照關懷據點、松年大學、樂齡學習中心等均暫停開課，不僅恐面臨倒閉危機，這些據點也是長者維繫人際關係的主要場所，如今卻間接讓他們失去生活重心。

各地松年大學、樂活大學、樂齡學習中心等春季班幾乎都暫停開課，避免群聚感染；秋季班是否開辦，要視疫情變化評估決定。新竹市社區大學、樂齡中心等課程，更是直接停課到六月底；多數縣市高中職以下校園都暫停對外開放，設在這些校園的社區大學成為受災戶，被迫全面停課，或改上遠距課程。

●上不了課  社大受打擊

高雄市鎮港園社區大學去年剛成立，如今六十多門課程全面停擺。社大表示，是否恢復開課由講師與學員共同討論，若學員有疑慮決定不上課，社大就認賠退費。吳姓主任無奈地說，社大不是營利單位，凝聚的是學員對終身學習的熱情及促進人際關係，如今受疫情影響，社大備受打擊。

新北市有13所社區大學，是全國社大最多的縣市；因應疫情，春季班也延後開課，但有五所社大「微轉型」改拍線上課程，如蘆洲區的蘆荻社大的線上教學，教長者製作泡大蒜等防疫美食。新北市府也向教育部反映，研商紓困措施，降低對社大及講師的影響。

●社大想藉機轉型  但長者有數位落差  

蘆荻社大主秘劉珈妮表示，往正面想，這次的疫情帶來創新機會，例如開線上節目可以讓長輩學會使用網路，逐漸習慣線上討論、交流，但還是有數位落差，例如不會訂閱youtube節目等，社大正努力提供「線下」的面授教學，讓長輩盡量學會用網路，也讓社大藉此機會轉型。

台北市的社區大學仍穩定開課，但學員人數普遍減少一至三成，僅極少數課程鼓勵採用遠距教學。松山社大校長蔡素貞說，少了社大，學員會沒了生活重心，維持學習習慣仍有益身心。

士林社大校長張明致說，目前該校約一百多個班級有廿二班級採線上教學，其餘採輪流到校上課的模式分組教學，讓班內人數變少，「因為大家還是喜歡在課堂互動的感覺。」此外，社大、長青學苑等課程之所以不能改成線上課程，有技術上的困難。社大講師說，長輩除了有數位落差，「像二胡班要怎麼遠距上課？老師必須指導指法該怎麼按才學得會。」

●長期不開課  「長輩會悶得發慌」

松年大學的黃姓講師表示，松年大學主要是讓退休的長者學習，學員的生活重心都擺在這，除了學習也能交朋友，對身心健康都有顯著的幫助，「如果一整年都不開課，他們恐怕會悶得發慌。」

他說，去年十一月底放寒假後，就等今年三月開學，最近停課期間，許多學員紛紛來電表達「真的很想來上課！」而且協會、社團不好經營，一旦時間拖久了，經濟也沒起色，課就更開不起來，松年大學只能等著被淘汰。

「真的要悶壞了，課程全停了，還哪裡都去不了！」以往受銀髮族歡迎的社區關懷據點和樂齡大學，是老朋友之間人際交流的據點，沒課可上之後，有家屬注意到「長輩的心情真的受影響。」

長期關注銀髮族的社會企業老玩客開辦社區關懷據點，執行長廖健妤感嘆，有些長輩好不容易願意走出門或養成運動習慣，現在關懷據點去不了，家人至少要鼓勵長輩去公園走走，看到鄰居閒話幾句也好。家中若有獨居長者，這時期兒孫也要定時透過LINE關心遠端的家人，讓他們感受到被陪伴、被關心。

蘆荻社大位在新北市蘆洲區，主要學員均住三重蘆洲地區，此課程為中國菜老師合作開發特色文化。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
蘆荻社大位在新北市蘆洲區，主要學員均住三重蘆洲地區，此課程為中國菜老師合作開發特色文化。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
社區大學往往是學員們保持人際關係互動，以及學習新知的場所。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
社區大學往往是學員們保持人際關係互動，以及學習新知的場所。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
高市部分長照據點及育兒資源中心關閉後，仍推出視訊及影片課程，讓長輩在家也能透過手機或平板，跟著老師跳健身操活動筋骨。圖／高雄市社會局提供
高市部分長照據點及育兒資源中心關閉後，仍推出視訊及影片課程，讓長輩在家也能透過手機或平板，跟著老師跳健身操活動筋骨。圖／高雄市社會局提供
蘆荻社大三月初開始拍攝線上防疫教育節目，讓學員們在延後開課期間也能不中斷學習。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
蘆荻社大三月初開始拍攝線上防疫教育節目，讓學員們在延後開課期間也能不中斷學習。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
蘆荻社大三月初開始拍攝線上防疫教育節目，讓學員們在延後開課期間也能不中斷學習。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供
蘆荻社大三月初開始拍攝線上防疫教育節目，讓學員們在延後開課期間也能不中斷學習。圖／蘆荻社大主秘劉珈妮提供

疫情 社區大學 銀髮族

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