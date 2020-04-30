台灣燈會主燈確定遷移 台中市府理由觀光局不解

台灣燈會二月下旬落幕，一直被交通部觀光局定調永久性設置的主燈「森生守護－光之樹」，一度傳出台中市政府恐拆遷甚至銷毀消息，引發設計圈撻伐。今天是主燈留存在后里森林園區最後期限，台中市政府以主燈不抗強風、機電設備不防水為由做遷移。對此，觀光局副局長周廷彰表示尊重，不過觀光局內部對於台中市府的理由，仍然相當不解。

去年10月22日召開的2020台灣燈會第四次籌備會議，觀光局即與台中市政府達成共識，展期結束後主燈留置現地典藏。今年2月18日及19日召開的台灣燈會典藏及撤場會議，再獲台中市政府與會代表同意。不過日前台中市府給觀光局函文指出，考量臨時性設施使用安全，應於汛期來臨前拆除，僅同意后里森林園區內臨時性設施（指主燈）留存至4月30日，並重申無提及「原地」典藏，請觀光局修正會議紀錄決議事項。

眼看今天就是最後的期限，觀光局內部對於台中市政府的動作仍不清楚，也擔心主燈就這樣「沒了」。本報詢問台中市政府，台中市政府表示，台灣即將進入颱風季節與防汛期，主燈不抗強風、且附帶機電設備不防水，為求安全，將先進行結構整理保養，移至妥當之處暫存，並開放各界認養。

對於這樣的結果，周廷彰說設計師林舜龍花了很多心血，「至少不拆都是好事」，同時希望主燈在開放認養後能夠找到好的歸屬。另外他說像是做為微型博物館，或是配合市政開發作業，變成公園的造景，也是不錯的方法。

周廷彰說，當初燈會開幕時就把主燈贈給台中市政府，產權理當也歸他們。不過一直以來觀光局立場就是希望主燈能夠留在原地，且在多次會議中也確實有取得共識。據他了解台中市政府後來有請結構技師公會、土木技師公會評估其可能性，當初林舜龍在設計的時候也有打下良好基礎，如果是地用問題，應可以去做處裡，「原地典藏照理說不是太大問題」，但當然要怎麼使用也只能尊重市府的決定。

觀光局內部聽聞台中市府以防汛、防颱及不防水的理由將主燈遷移，感到很不解。有官員納悶，主燈就跟一般大樓廣告看板、路樹一樣，本來就會有防颱設施輔助去做固定，「不會說是主燈就比較危險，颱風也不會因為是主燈特別吹它。」只要做好保護，主燈就不會倒。