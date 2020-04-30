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高齡時尚母女咨詢糖尿病鬧意見 營養師：長者角度思考

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
范純美主任（右）提醒家屬每天準備飲食應考慮老人飲食喜好及心理層面。記者鄭國樑／攝影（非患者當事人）
范純美主任（右）提醒家屬每天準備飲食應考慮老人飲食喜好及心理層面。記者鄭國樑／攝影（非患者當事人）

一對高齡母女檔全身時尚打扮，現身衛福部桃園醫院營養科諮詢門診，65歲女兒為了86歲媽媽的糖尿病問題困惱，因為母女倆總是在平日飲食照顧上而鬧得不愉快。

即使兩次到門診，營養科主任范純美就在眼前，母女還是為哪些食物可以吃、不能吃意見相左而吵架或冷戰，范主任還要先充當和事佬化解尷尬的場面。

范純美指出，現在的營養衛教方式跟從前不一樣，會站在以病人為中心的角度思考，通常營養師會詢問照顧者（家屬）「如果你能像母親活到這個年紀，你希望怎樣被對待？」其實高齡飲食新時代是「吃得下、吃得夠、吃得對」最幸福。

范純美說，有些食物對慢性病長者來說是地雷食物，但這些食物若不會立即危害病人的疾病控制，那怕是吃一點梅干扣肉或一塊蛋糕又何妨？因為病人平時進食不多，但是吃了這塊梅干扣肉或蛋糕可幫助長者心情愉悅，吃進更多的食物和營養，何樂而不為？營養師在營養門診時，不再是只做營養衛教而是站在以高齡長者角度去思考。

面對超高齡長輩，范純美提醒家屬每天準備飲食應考慮老人飲食喜好及心理層面，做出長者想要吃的食物，也符合美國膳食學會提出對於高齡長者的營養照顧，應符合「維持健康」、「促進生活品質」兩目標。如何使老人活得健康、生活有品質，應是照顧者要去思考問題。

慢性病

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