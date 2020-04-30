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他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

聯合新聞網 / 綜合報導
路易莎裝潢有質感，走文青風格，餐飲又相對平價，是近幾年備受民眾青睞的主因。 圖／路易莎提供
路易莎裝潢有質感，走文青風格，餐飲又相對平價，是近幾年備受民眾青睞的主因。 圖／路易莎提供

近幾年連鎖咖啡廳路易莎崛起，走在路上也越來越常看見有座位的路易莎店面，令網友想起，幾年前台灣的連鎖咖啡廳還是85度C星巴克的天下，現在反而比較常看見路易莎。實際查詢後也發現，路易莎的展店數已超過85度C與星巴克，令網友好奇上PTT詢問「有沒有路易莎逆轉其他連鎖咖啡的八卦」？而不少網友認為，店面環境是最主要的原因。

網友在PTT以「路易莎是如何把85度C等連鎖咖啡壓在地上？」為題，表示他從前都買85度C，如今卻默默改買路易莎，忽然想到「好幾年前，連鎖咖啡還是85度C與星巴克的天下，而現在在路上晃晃看到的反而都是路易莎比較多」。

網友好奇上網查詢後發現，路易莎展店數量在去年已經達到489家，已經超過星巴克的480家與85度C的459家。而且路易莎還在持續擴張中，預計2020突破500家。這也讓網友好奇問「有沒有路易莎逆轉其他連鎖咖啡的八卦？」

對此，有網友針對咖啡及餐點口味做出評價，「（路易莎）便宜，餐點也不錯啊」、「85現在一比喝起來像白開水，星（星巴克）太貴也沒比較好喝，路易莎口味價錢都剛好」。也有網友認為，85度C的定位不算咖啡店，「85度C不是被咖啡耽誤的麵包店嗎？」、「85度C強的是蛋糕，不是咖啡喔」、「85不算咖啡店吧」。

更多網友認為，路易莎主要是贏在裝潢及舒適的店面環境，「路易莎裝潢很用心，走工業文青風，正中年輕人下懷，而且免費wifi太重要了！」、「85度C一堆抽煙老頭跟8+9坐在那邊抬槓，我根本買都不想買」、「85看起來很像早餐店」、「質感吧，85度的裝潢真的蠻low的」、「有冷氣就贏，85不少店都只有開放空間，難坐」、「85把自己弄的像手搖杯，我不會覺得他是『咖啡店』」、「想用電腦、唸書路易莎環境不錯，85不舒服，星巴克太吵」。

綜合網友留言，可見路易莎主要是贏在店面裝潢及環境舒適，有冷氣及wifi，符合人們對咖啡廳的要求，且餐點和飲料價格與星巴克和一般咖啡廳相比顯得平價許多，吸引不少學生及上班族選擇到路易莎讀書、工作。

咖啡廳 路易莎 85度C 星巴克 文青

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