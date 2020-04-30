長汎假期「機+酒」下殺45折！花蓮2天1夜2千有找
全民團結防疫，目前已保持連續17天無本土病例紀錄的好消息。長榮航空直營旅行社長汎假期與立榮航空攜手推出離島及花東的國內防疫旅遊，並提供17天的搶先預購，即日起到5月15日，預訂長汎假期任一時段的機+酒行程，可享最低45折起的超值優惠。
長汎假期此次推出的產品包括花蓮、台東及馬祖、金門、澎湖離島等淨土，首推「花蓮成旅晶贊雙人房」限時優惠價2天1夜每人1,999元起，下殺45折，比買一送一更划算；台東則推出「五星知本老爺酒店雙人房」限時優惠價2天1夜每人4,399元起，等於買機票送住宿。
炎夏將至，也進入海島旅行最好的季節。澎湖優惠首推「FUN遊澎湖澎澄自由行」，下榻星級澎澄大飯店，限時優惠價2天1夜每人3,799元起，下殺48折起；金門優惠「FUN豪華金湖飯店自由行」2天1夜3,299元起；馬祖則有「馬祖機票+閩東建築宿一晚」2天1夜4,599元起。此外，5~6月的夢幻馬祖藍眼淚，以及7~8月的澎湖海上花火節即將到來，馬祖及澎湖產品也將加碼特惠，4人同行、總價再折2,000元。
相關資訊可至長汎假期網站查詢：https://www.everfuntravel.com/domestictour，或洽全台各門市。
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