戴口罩惱人問題 專家教你如何避免眼鏡起霧

新冠病毒持續肆虐全美，紐約州、新澤西州、康州、賓州等地規定，民眾出入公眾場合必須戴口罩；如果你戴眼鏡又戴口罩，有個惱人的問題，就是如何避免眼鏡起霧？

多虧英國皇家外科醫師學院學報2011年一份研究報告，讓大家知道方法並不難：戴上口罩前，用肥皂水把鏡片沖洗一下即可。

報告作者說，先把多餘的水分甩乾，讓眼鏡片自然風乾或用柔軟手紙擦乾，「這樣戴上口罩後，眼鏡就不會起霧了。」

道理何在？英國研究人員解釋說，口罩會讓嘴巴呼出的熱氣往上跑，熱氣接觸眼鏡片，鏡片就會起霧。更確切地說，「溫熱的水蒸氣碰到溫度較低的鏡片表面，就凝結成霧，形成小水滴，這些微小的水滴會分散光線，降低鏡片的反差度。小水滴得以形成，則因水分子之間本具有表面張力。」

報告說，戴眼鏡前用肥皂水將鏡片沖洗過，會在鏡片表面留下一層薄膜，減低水分子之間的表面張力，讓水分子均勻地變成透明層，這種「縮小表層張力」的防霧效應在日常生活中經常可見。

當然，這不是唯一的防止眼鏡片起霧的辦法。你也可以在口罩上緣墊一層乾淨的衛生紙，吸收呼出的熱氣裡所含的細微水滴，這樣你的鏡片也可保持清晰。

選用上緣有「順鼻樑」小鐵絲的口罩也是辦法：戴上去之前，用手指順著鼻樑捏捏鐵絲，讓口罩緊密縫合眼下部位，也可以防止熱氣或水蒸氣接觸到眼鏡片。