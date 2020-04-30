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賀5天零確診！7-11「可樂果古早味」限時優惠第3件0元
今天（4月30日）艷陽高照、天氣大好，中央流行疫情指揮中心又宣布連續5天零確診的好消息，7－ELEVEN再度祭出優惠，慶祝防疫再創佳績，今天下午5點起至5月1日晚上11點59分推出「可樂果古早味」第3件0元、「海尼根0.0零酒精330ml罐裝」第2件0元，憑7－ELEVEN facebook官方粉絲團PO文的優惠券條碼即可享商品優惠。讓大家可以為五一勞動節連假先買一波零食飲料。
此外，7－ELEVEN賣貨便運費35元加碼送35元運費折扣金活動延長至5月1日晚上11點59分，透過7－ELEVEN賣貨便平台寄件結帳完成，每筆加贈35元運費折扣金，運費折扣金於活動結束後一周內以mail方式發送。
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