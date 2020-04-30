影／長輩怕染疫長期窩在家中 我國失智時鐘速度恐加快

新冠肺炎疫情全球延燒，我國防疫成績雖優異，仍讓許多長輩不敢出門，台灣失智症協會觀察已有不少家庭反應家中失智長輩的認知功能在防疫期間快速退化，未來也擔心疫情緊張程度趨緩後，民眾開始願意外出就醫後，恐會有一波新診斷為失智症的患者出現，提醒民眾即使在防疫期間也能使用社群軟體、居家遊戲等方式，維持長輩們的社交活動，刺激認知功能。

截至去年底的統計，我國失智人口已超過29萬人，等於我國近30萬個家庭中，就有1位失智者，而從今年1月起，我國因應疫情陸續採取相對嚴苛的防疫措施，許多長輩或民眾，擔心染疫，幾乎足不出戶。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，按照失智症罹患的風險來看，社交互動減少，確實會增加罹患失智症的風險，是否疫情較為趨緩後，我國失智人口會不會增加，絕對是值得關注的焦點；近期有不少失智症患者的家屬反應，在防疫期間，長輩的認知功能明顯退化。

湯麗玉表示，我國雖然沒有封城也沒有發布禁足令，但站在失智症家屬的角度，長輩外出相對風險高，沒辦法全面掌握行蹤，面對染疫風險上，不僅是對長輩不利，也可能增加家人染疫的風險，大多數人皆採取「減少出門」的措施。

從疫情緊張至今大約3個月，未來隨著疫情趨緩，也將會恢復一些活動，湯麗玉表示，未來長輩若陸續回到據點或是門診，認知功能肯定會比二月以前還差，不過隨著回到社區，經過一到二個月的刺激後，狀況會愈來愈好，不過恢復的狀況仍須靠長輩努力，因此也建議若是能開始慢慢帶長輩接受團體刺激，盡量愈早愈好。

若仍相當擔心染疫風險，家屬也可以鼓勵長輩多使用線上的互動，包含社群軟體，製作長輩圖、玩電動等，或是使用ZOOM與朋友聯繫，失智症協會也製作三部失智者居家運動影片，包含暖身操、上下肢運動與心肺運動，獲得失智者與家屬熱烈回響。許多家屬分享，在家裡跟著影片做運動。民眾也能撥打0800-474-580（失智時，我幫您）專線詢問，服務時間為上班日上午9時到晚上9時。

1. 暖身操：

2. 上下肢運動：

3. 心肺運動：