五一連假將近 恆春半島民宿與飯店訂房率只有一成！

五一連假將近，受疫情衝擊，恆春半島飯店與民宿業住房率，截至目前為止，僅有一成。業者苦不堪言，祈求連假期間，臨時客能夠填補這段時間的生意空缺，也盼中央明確規範，不要再受細胞簡訊突襲。

恆春半島民宿業者表示，五一連假原有七至八成的訂房率，想不到上次清明連假期間的細胞簡訊突襲，再加上敦睦艦隊群聚染疫的影響，旅客陸續退房，截至今天為止，也只剩一成，有的更慘。

某民宿業者表示，目前訂房率不高，但還是期望五一連假期間，臨時客能填補退房客的空缺。

屏東縣政府交通旅遊處表示，五一連假期間仍會持續針對各景點進行管制，也會配合中央防疫政策，並呼籲出遊的民眾出遊時，注重個人衛生，戴口罩並保持社交安全距離。