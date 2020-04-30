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慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

五一連假將近 恆春半島民宿與飯店訂房率只有一成！

聯合報 / 聯合報記者 陳弘逸／屏東即時報導
墾丁大街因疫情影響，人潮明顯減少。記者陳弘逸／翻攝
墾丁大街因疫情影響，人潮明顯減少。記者陳弘逸／翻攝

五一連假將近，受疫情衝擊，恆春半島飯店與民宿業住房率，截至目前為止，僅有一成。業者苦不堪言，祈求連假期間，臨時客能夠填補這段時間的生意空缺，也盼中央明確規範，不要再受細胞簡訊突襲。

恆春半島民宿業者表示，五一連假原有七至八成的訂房率，想不到上次清明連假期間的細胞簡訊突襲，再加上敦睦艦隊群聚染疫的影響，旅客陸續退房，截至今天為止，也只剩一成，有的更慘。

某民宿業者表示，目前訂房率不高，但還是期望五一連假期間，臨時客能填補退房客的空缺。

屏東縣政府交通旅遊處表示，五一連假期間仍會持續針對各景點進行管制，也會配合中央防疫政策，並呼籲出遊的民眾出遊時，注重個人衛生，戴口罩並保持社交安全距離。

連假 民宿 恆春

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