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美國石油過剩 國內油價可能再小跌0.2元
由於美國原油庫存過剩，國際油價持續走跌，根據中油油價機制計算，國內油價下周可能持續跌價，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.2元及0.1元，再探近20年新低。
專家表示，美國商用原油庫存過剩、美國原油過剩，持續影響國際油價，國內油價可能連續第三周大跌。
依據中油公式，累算至4月29日之7D3B週均價為16.58美元，較上週17.05下跌0.47美元。新臺幣兌美元匯率 30.004較上週30.085升值0.081元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.2元及0.1元。
以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升15.9元、95無鉛汽油每公升17.4元、98無鉛汽油每公升19.4元、超級柴油每公升12.9元。
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