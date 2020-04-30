強化衛生習慣少出門 防疫也避免染病

據統計，今年度上呼吸道感染、腹瀉、腸病毒等疾病的就診人次，幾乎均較去年同期為低。也有臨床醫師表示，近來民眾可能因減少外出餐敘或交際應酬，控糖情形似乎較佳。

衛福部疾管署統計，今年截至上周，腹瀉、急性上呼吸道感染、類流感、流感及其所致肺炎的門診就診人次，自今年2月下旬起，持續低於去年同期。以類流感為例，上周就診人次為2萬1459人次，去年同期為5萬6849人次。以腹瀉為例，上周就診人次為8萬5405人次，去年同期則為11萬2173人次。

腸病毒是每年春季回暖後開始盛行的疾病，今年截至上周的門診就診人次，均比去年同期為低。以上周為例，門診就診人次共計1113例，去年同期則為6070例。

法定傳染病中的急性病毒性Ａ型肝炎，今年至今的病例總數，共計28例，去年同期為34例。阿米巴性痢疾的病例總數共計83例，去年同期為102例。李斯特菌症病例總數共計37例，去年同期為59例。

國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋表示，這個現象與防疫可能有關，一方面國人外出習慣配戴口罩、與人保持社交距離，降低飛沫傳染疾病的罹病風險。加強洗手降低接觸傳染、糞口傳染等疾病罹病風險。