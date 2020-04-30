捐口罩掀菜市場名爭霸戰 全台怡君們捐最多

「怡君」們好罩，全台至今早已有逾35萬人響應捐口罩，菜市場名中以「怡君」捐出3105片最多，「雅婷」2637片緊追在後，第三名為「淑芬」，男性前三名則為俊宏、家豪、志偉。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，民眾可透過健保行動快易通APP捐出自己的口罩配額給其他國家。

根據統計，截至今天上午全台已有35萬人響應捐贈口罩，捐出的數量高達298萬片，平均每人捐出8.5片口罩。

民眾捐口罩時若選擇具名，捐贈者名稱、捐贈片數都會公開在活動網站上，也意外掀起「菜市場名」捐贈爭霸戰。

記者實際搜尋內政部2018年統計的男女10大菜市場名，兩性當中以女性捐贈較為踴躍，其中又以「怡君」捐出3105片居冠，「雅婷」2637片緊追在後，第三名為「淑芬」1521片，4至10名依序為「淑娟」1308片、「淑惠」1176片、「美玲」1158片、「淑貞」1155片、「美惠」1041片、「淑華」915片、「麗華」453片。

男性方面以「俊宏」捐出927最多居冠，「家豪」921片緊追不捨，第三名為「志偉」837片，4至10名依序為「建宏」792片、「俊傑」768片、「冠宇」729片、「志豪」684片、「志明」663片、「承翰」609、「文雄」234片。

此外，因國際疫情嚴峻，指揮中心日前宣布開放民眾透過郵局寄口罩給居住海外配偶或二等親。根據中華郵政統計，4月9日至29日，收寄民眾寄送到國外的口罩，共8萬4643件。