腦下垂體腫瘤 微創腦內視鏡手術不必開腦

一名60歲婦人最近為莫名頭暈、頭痛、視力模糊等問題困擾，經腦部核磁共振檢查發現有腦下垂體腫瘤。因擔心術前需要剃光頭、留下長傷疤，婦人一度抗拒治療；所幸後來透過微創腦內視鏡手術治療，不僅手術時間短、安全性高、術後恢復快，頭皮也不會留下傷疤。婦人才接受治療。

亞洲大學附屬醫院神經外科醫師鄭宇凱表示，絕大多數腦下垂體腫瘤屬於良性，但可能使身體賀爾蒙失調，出現不正常分泌乳汁、月經週期不正常、肥胖、月亮臉、骨質疏鬆、性功能障礙、巨人症等。若腫瘤超過1公分，則會壓迫視神經，臨床上常見視力模糊、視野缺損、頭痛等情形，婦人便符合上述症狀。

他說，當一提到開腦手術，許多患者常誤以為需要剃光頭「打開頭骨」，還會在頭皮上留下很長的傷疤，且住院時間長。此外，術後可能因頭骨生長不佳，造成頭骨缺損及頭皮凹陷等，因此有些病患及家屬，往往因畏懼而不願接受手術治療，因而延誤病情。

但隨著醫療科技日益進步，以往應用在其他器官檢查，或治療的內視鏡，也被運用在腦部手術當中，而內視鏡與傳統顯微鏡的差異，在於其管徑極細，一般不大於5毫米，處理腦深部病灶時，可將鏡頭直接伸到病灶前方一公分左右位置，相對更為精準。不過腦內視鏡產生的是2D影像，與傳統顯微鏡3D影像不同，故需要有經驗的神經外科醫師執行手術。

鄭宇凱指出，目前微創腦內視鏡手術最常運用於切除腦下垂體腫瘤，腦下垂體位於頭顱底正中央，兩側視神經交會處下的構造，大小約1立方公分，若以傳統開顱顯微手術治療，需要小心避開10到20公分左右的腦部神經血管，才能到達病灶處。

若改以內視鏡手術進行，則由鼻孔進入，內部鼻黏膜只需切開約2公分傷口，即可將內視鏡及手術器械放到理想位置，不僅視野寬廣、影像清晰、手術時間短、安全性高、術後恢復快，頭皮也不會留下傷疤。

鄭宇凱提醒，民眾若出現上述腦下垂體腫瘤相關症狀，千萬不可輕忽，仍應赴醫接受詳盡檢查，才能把握治療黃金關鍵期，以保有良好生活品質。