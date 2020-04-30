花蓮慈濟醫院研發收納防疫罩 防新冠飛沫傳染

新型冠狀肺炎疫情嚴重，為連接緊急救護與醫院醫療，杜絕防疫漏洞，花蓮慈濟醫院繼首創「行動式戶外負壓採檢站」後，研發「收納型防疫罩」與HEPA呼吸道處置技術，每組價格僅數百元，避免飛沫噴濺感染。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，為因應疫情，花蓮慈濟醫院的一群熱血醫師反思如何降低防疫成本，讓消防人員到院前的防疫處置做到最好，無縫將患者後送到醫院急診室，透過跨領域的合作與努力，終於看到初步成果。

領銜開發的醫師，是兼任衛福部東區緊急醫療應變中心執行長的賴佩芳醫師，她表示，花蓮慈院與消防局歷經2個月的努力，研發出可以讓消防與醫護人員使用的收納型防疫罩，與HEPA呼吸道處置結合技術，能達到數倍的傳染病防護成效，且每組造價僅約數百元，不造成現有防疫資源負擔，還能有效防疫。

為演示傳染病控制成效，慈濟醫院在訓練過程中，特別使用添加色素的玉米粉，模擬呼吸道內的病毒，透過高流速每分鐘15公升的氧氣經由人體模型氣管噴出。經實驗觀察，玉米粉皆能被吸附在收納型防疫罩與HEPA過濾器內，顯示未來運用在各類呼吸道傳染病上，預期有不錯的成效，目前先以花蓮、仁里、自強及美崙消防分隊試辦成效，未來計畫推展至全縣各消防隊，建構傳染病防護的安全鏈。