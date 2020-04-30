影／奇美醫推出「疫情期間行為準則」 開會「三減半」

五一連假即將到來，為避免密集群聚感染風險，奇美醫學中心今天公告「疫情期間行為準則」，各種開會要落實「三減半」政策，要求奇美員工遵守並公布在官網供民眾和機關團體各界參考，可到奇美官網查閱。奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮指出，新光疫情造成的衝擊持續，且可能新的疫情會再回來，大家要習慣這種「新常態生活」，可能要持續一到兩年。

林宏榮表示，奇美團隊依食、衣、住、行、育、樂等六大面向研擬有關行為準則。企劃管理部主任張修維說，因應中央疫情指揮中心公佈的新冠肺炎「公眾集會指引」，奇美團隊研商制定院內「疫情期間會議、活動辦理指引」、「在院工作者行為準則」。

奇美醫也製播多部短片宣導強化員工防疫認知，請護理部樹林院區護理長郭文福和臨床病理科醫檢師簡志明以相聲方式拍攝「防疫！誰來說相聲？」《集會衛生強話防疫篇》。

奇美會議「三減半」政策是指開會人數減半、進行時間減半以1小時為限及開會頻率減半：醫院提供雲端視訊設備，鼓勵使用視訊會議，以減少群聚的現象。