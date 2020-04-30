能考照騎車不能買保險 法務部：9月推成人年齡下修配套

公民權由20歲下修至18歲幾成朝野共識，連帶也讓現行民法規定20歲成年規定遭挑戰，朝野立委紛提案比照下修。上午立法院司法委員會進行相關法案審查，法務部次長陳明堂表示，贊同修法將成年年齡降至18歲，但要有配套。

陳明堂承諾，立法院下會期9月開議前，行政院會將所有因民法成人年齡下修需配套調整的修法法案陸續提交立法院審議，未來會有2至4年緩衝；至於修法可能影響撫卹、年金權益情形，法務部也會先在2周內向立院提出影響評估報告。

時代變遷，青年意識抬頭，也讓民法制定已超過90年的滿20歲為成年規定，遭到挑戰，朝野立委都提修法要求下修至18歲，各版本修法草案今在立法院審議。

民進黨立委吳玉琴認為，隨時代轉變，民智已經比80年前開，相關法令有修正必要，像現在民眾18可以考公職、考駕照、結婚，但卻要20歲可以開戶買保險；更離譜的是滿18歲就能買彩券，但要買運動彩券卻要等到20歲。

民進黨立委鄭運鵬也認為，現在年輕人生理、資訊早熟，法令規定卻仍是18歲才可看A片，但16歲就可合意性交，有調整必要。不過鄭也同意，若修法，包含失能勞工、軍人與教職員遺族的遺屬年金或月退輔金等權益受損也須考慮。

國民黨立委吳怡玎表示，現行相關法令規定，恐讓民眾18歲「可以結婚不能約會」，自相矛盾。國民黨立委鄭麗文則提到，現在18歲可當公務員，但卻還不能投票選舉，憲政體制也有必要一併考慮調整。

陳明堂指出，現行法令中有制定「年滿20歲」、「是否成年」、「有無行為能力」或「能獨立已法律行為負義務者」等規定，初估有197部法律、424條規定，就算扣除重複條文也有148部法律、393條規定，其中多參考民法，牽一髮動全身。

陳明堂說，法務部贊同將成人年齡與結婚、訂婚年齡降下修至18歲，但對於修法可能對民眾權益造成的影響，也要有適當緩衝與配套。

陳明堂舉例，目前18至20歲民眾多仍在學，沒有獨立經濟能力，若對他人造成車禍、詐騙等侵權行為，現行必須由法定代理人負起連帶賠償責任，若修法將成人年齡降為18歲，由於實際上侵權者可能無能力賠償，恐無法保障被害人權益。