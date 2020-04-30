STAY HOME夜貓族增 針眼熱敷反而腫更大
因應疫情許多民眾被要求在家上班，責任制的工作量不增反減，不少民眾反而比平常更忙，甚至犧牲睡眠時間，一名30歲左右的女子近期工作壓力大，得經常熬夜，臉上頻冒痘子，右眼還長出針眼，為了趕工作進度，自行熱敷一天，針眼反而腫更大。
書田診所眼科主任醫師吳仁斌說，經常熬夜、作息不規律者，常用手揉眼習慣者，愛吃刺激、油炸食物者，或是油性膚質，皮脂腺分泌較旺盛者等四類民眾，都屬於針眼的好發族群。
而針眼可粗分為二類型，一種是皮脂腺開口阻塞而引起細菌感染，常伴隨紅、腫、熱、痛或合併有化膿等症狀，又稱麥粒腫；另一種是腺體慢性發炎較無細菌感染，在眼瞼上出現腫塊稱為霰粒腫。
吳仁斌解釋，麥粒腫也就是針眼的急性期，其膿包正在形成，易紅腫熱痛，若是直接熱敷容易刺激發炎，而更加重症狀；霰粒腫是指針眼慢性期，主要是慢性發炎形成肉芽組織腫塊，適度熱敷能促進血液循環免疫反應，有時可幫助腫塊消退。
不過，一般民眾不好自行判斷正處於急性期或慢性期，也可能熱敷、冰敷選擇錯誤，反而加重病情；臨床上治療麥粒腫會使用含抗生素的眼藥水、藥膏，或加上口服抗生素治療；霰粒腫則可能合併使用含類固醇藥膏，必要時會考慮局部麻醉手術切開刮除。
吳仁斌表示，針眼的發生與個人體質有關，但日常生活的衛生習慣也會影響針眼發生的頻率與程度，因此調整生活習慣也能預防針眼。當針眼發生時應就醫診斷，避免自行熱敷或冰敷，以防加重病情。自行按摩合谷穴對於改善針眼可能有所幫助，在治療期間可按壓作為輔助。
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