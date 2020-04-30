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第32屆信誼幼兒文學獎 「企鵝演奏會」奪最大獎

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
「信誼幼兒文學獎」揭曉，陳彥伶創作的「企鵝演奏會」傳遞超越種族和語言的大愛，獲圖畫書創作評審委員推薦獎。圖／信誼基金會提供
「信誼幼兒文學獎」揭曉，陳彥伶創作的「企鵝演奏會」傳遞超越種族和語言的大愛，獲圖畫書創作評審委員推薦獎。圖／信誼基金會提供

國內唯一的幼兒圖畫書獎項「信誼幼兒文學獎」，今天公布第32屆得獎結果，「圖畫書創作獎」方面，陳彥伶的「企鵝演奏會」以傳遞超越種族和語言的大愛，獲圖畫書創作評審委員推薦獎，獎金10萬元；「文字創作獎」方面，李威使「我是說真的」敘述孩子對忙碌父母陪伴的渴望，獲文字創作佳作獎。

信誼幼兒文學獎今年因新冠肺炎疫情，首度改為網路公開揭曉，「圖畫書創作獎」選出評審委員推薦獎1名，及佳作2名；「文字創作獎」選出佳作1名，共計4部勝出作品反映時下不同的社會現況和議題。

信誼基金會表示，今年收到407件作品，分別是圖畫書文字創作271件、圖畫書創作136件。初選文字創作入圍16件、圖畫書創作入圍20件，且入圍作品中不乏近幾屆得獎者的作品；累計32屆收件達7428件作品，其中圖畫書創作4458件、文字創作2970件，已頒出近150個獎項。

「企鵝演奏會」作者陳彥伶是美國紐約普瑞特藝術學院視覺傳達設計碩士，現為專業插畫工作者。她表示，創作過程中，她看了超多遍Discovery頻道的企鵝影片，每天躲在家裡把一隻一隻企鵝塗黑，從封面到封底，總共畫了295隻企鵝。

陳彥伶說，「企鵝演奏會」想告訴讀者，即使言語無法溝通，我們都能找到方法傳達愛，也提醒含蓄的華人父母，多用行動表達對子女和家人的愛。

決審主任委員游佩芸分析，「圖畫書創作獎」方面，「企鵝演奏會」故事鋪陳巧思、趣味性高、構圖與圖文配置設計吸睛，獲評審委員推薦獎；「奶奶山」版型設計和幼兒觀看的視角十分突出，以及「媽媽愛上了手機」繪畫風格強烈、故事創意性高，獲頒佳作。但因三者圖像和文字上都仍有強化空間，決議首獎從缺。

「文字創作獎」方面，游佩芸說，「我是說真的」用孩童第一人稱的口吻，以誇大「謊言」陳述事件，暗藏對父母陪伴的渴望，具戲劇張力，而獲評審一致青睞，但因結局驚喜和創意稍有不足而決議為佳作，首獎從缺。

信誼基金出版社總編輯陳曉玲表示，作品主題反映時下社會熱門的話題，能看見創作者對社會、家庭和人與人間的互動和距離，獲獎者因職業、背景和過往的不同，作品充分呈現對社會議題的觀點和人生的歷練，議題和創作者的多元性，顯示出已有更多不同領域的人才逐漸投入圖畫書的創作。

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