五一連假防疫 警方將針對主要景點進行人流、停車管制

明起就是五一連假，為因應新冠肺炎防疫工作，內政部表示，各警察機關將針對重要觀光景點進行人流、停車管制與交通疏導，以落實防疫工作。

內政部警政署交通組組長王鳳輝表示，中央政府從從4月10日開始人流管制措施，五一連假也會針對主要觀光景點進行人流管制、停車總量管制，請主辦單位及警方協助管制與交通疏導；對於沒有公告管制的景點，警方也會隨時做路況查報，臨時公告主辦單位疏導。

除對於各縣市內易發生壅塞路段加強路況查報及交通疏導外，內政部表示，警方另配合各縣市政府規劃，針對轄內重要旅運處所、觀光景點、風景遊憩區、宮廟及大型展覽會場等地點，協助執行人車管制措施，落實防疫工作。

內政部表示，五一連假期間，各警察機關也會透過廣播電台、媒體、電子看板等管道，提供即時路況訊息，並利用警察廣播電台適時說明各縣市相關交通管制疏導作為，以協助民眾使用替代道路或改道行駛等。