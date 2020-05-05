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20年來最慘災情！新冠疫情在台爆發後 餐飲業營收共蒸發309億元

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【撰文＝食力編輯部】

新冠肺炎疫情造成的產業嚴重衝擊，至今仍持續擴大。根據經濟部統計處（簡稱統計處）2020年4月23日發布「2020年3月批發、零售業及餐飲業動態調查」結果顯示，餐飲業的衝擊比預期更加嚴重，營業額年減達21%，是20年來最大減幅，也是批發、零售、餐飲三大產業中受創最深的，與1月營業額828億元相較，更落差了309億元。第1季餐飲業營業額總計為1928億元，年減6.6%，也創下2003年第2季SARS疫情結束後的最大跌幅。

因新冠肺炎延燒，餐飲和零售產業的營業額年增率皆下滑。圖／經濟部
因新冠肺炎延燒，餐飲和零售產業的營業額年增率皆下滑。圖／經濟部

餐飲業2020年1月份因尾牙及農曆春節為聚餐旺季，營業額及年增率成長，後因1月底台灣開始出現病例後，2月及3月營收陸續受到嚴重打擊。圖／經濟部
餐飲業2020年1月份因尾牙及農曆春節為聚餐旺季，營業額及年增率成長，後因1月底台灣開始出現病例後，2月及3月營收陸續受到嚴重打擊。圖／經濟部

餐飲業首當其衝 外燴及團膳承包業最為嚴重

餐飲業是所有產業中受到新冠肺炎的影響最深且最為慘重，2020年3月份總營業額僅剩519億元，與2019年3月相比年減21%。

其中，統計處表示，餐飲業中「外燴及團膳承包業」受到疫情影響最嚴重，3月營收僅23億元、年減高達36.4%，主要是現在新冠肺炎「大流行（Pandemic）」，航空客運量減少，導致空廚營收大幅滑落。且疫情在全球相繼爆發，導致觀光客驟減，國人減少社交活動及外出旅遊，也讓「餐館業」3月營業額420億元、年減22.3%，業績慘淡。

此外，「飲料店」則可能因為多以外帶形式為主，受到的衝擊較小，雖然3月年增率減少4.8%，但是月增率卻增加7.4%，3月營業額為76億元。

零售業兩極化！百貨公司慘跌、電商業績增長

至於零售業，3月總營業額為2906億元，與2019年3月相比減少3.4%，不過零售業各行業則呈現兩極化表現。

根據統計結果可看出零售業2020年1月至3月年增率持續下滑。圖／經濟部
根據統計結果可看出零售業2020年1月至3月年增率持續下滑。圖／經濟部

其中「電子購物及郵購業」的3月營業額為月營業額為195億元、年增24.2%。統計處表示，主要是因為新冠疫情助長「宅經濟」持續延燒，推升營收創下歷年同月新高。

此外，「超級市場」及「量販店」因疫情爆發而掀起的囤貨搶購潮，使得民生物資需求大幅增加，3月營業額分別為211億、193億元，年增30%及20.7%。而「便利商店」則因鮮食業績成長，整體營運維持穩健，3月營業額278億元、年增5%。

相較之下，「百貨公司」的營業額則相當慘淡，年減高達21.6%，3月營業額僅月營業額僅193億元，統計處表示，主要是因疫情期間，民眾擔心群聚感染，逛街人潮減少許多。

另外值得注意的是，從這次統計開始，統計處新增零售業中的網路銷售額，2020年第1季零售業網路銷售額為811億元，較上季減少2.7％，與去年同期比較則是年增19.1％。統計處指出，除了延續網路消費的趨勢外，更因疫情導致民眾減少外出頻率，消費管道轉移至網路，進而助長其增勢。

食品飲料及煙草業受創較小，年增率略減0.4%

此外，列屬於「零售業」中的「食品、飲料及煙草業」，3月營業額達938億元，月增率12%、年增率略減0.4%，顯示在疫情期間，相關產品製造尚未因國際供應鏈的原料短缺影響、而能持續穩定供應，雖然外銷可能有些許受挫，但食品飲料為民生必須，在疫情期間受到囤貨風潮影響，藉由實體賣場和網路通路的銷售雙管齊下，營收衝擊不大。

統計處預估4月營業額恐持續下降 期望政策及檔期活動能減緩

統計處也針對廠商調查對4月的營運看法，計算出「動向指數」（編按：動向指數介於0與100之間，<50代表預期下滑，50代表中性持平，>50代表預期成長。）。按家數計算，批發業為37.8、零售業為36.2、餐飲業為23.8。按營業額計算，批發業為43.9、零售業為39.3、餐飲業為21.5，皆顯示業界對於4月份批發業、 零售業及餐飲業的營業額預估，都認為將較上月減少，且餐飲業都是預期中受創最深的產業。

最後，統計處預測，新冠肺炎疫情至今仍在全球蔓延，情況並不樂觀，零售業及餐飲業營業額可能還會持續呈負成長，但目前已有部分業者做出相應策略，例如增加促銷活動、開發新產品、跨界合作等等，應可抵消部分減幅。此外，4月份因有清明連假、母親節檔期商機、網購及外送服務盛行，加上政府推出振興經濟措施等，都期望可以抵消部分的減幅。

【延伸閱讀】

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【參考資料】

經濟部統計處，2020年3月批發、零售業及餐飲業動態調查。

疫情 便利商店 餐飲業 零食 韓國

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