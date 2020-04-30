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居家防疫變懶散？「2＋1飲食法」讓你效率大躍進！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【撰文＝張馨云（營養師）】

在新冠肺炎疫情流行期間，越來越多的企業、學校為了防疫，都開始在家進行遠距工作或上課，然而家中的舒適環境卻可能使人分心、降低做事效率，別擔心！「2＋1飲食法」可以讓您輕鬆擺脫低效率！

DHA增強學習力

相信大家應該都聽過「吃魚會變聰明」的說法，其實更精準的說法應該是「吃對富含DHA的魚會變聰明」，例如秋刀魚、鮭魚、金槍魚、鯡魚等。

鮭魚富含DHA，對於大腦靈活度是很重要的營養素。圖／食力foodNext
鮭魚富含DHA，對於大腦靈活度是很重要的營養素。圖／食力foodNext

不過究竟DHA是什麼呢？DHA又稱為二十二碳六烯酸，屬於ω-3脂肪酸的一種，是構成細胞及細胞膜的主要成分，包含大腦皮質中的神經傳導細胞，因此DHA能夠增加我們的記憶力、學習力，若體內的DHA偏低，則會使大腦細胞膜不健康、訊息的傳遞速度與效率降低，造成思考反應力偏低、容易忘東忘西、學習效率變差，可見DHA對於大腦靈活度是很重要的營養素。

PS提升專注力

相較於DHA的知名度，大家對於PS （Phosphatidylserine；磷脂醯絲胺酸）這個營養素應該比較陌生，但其實PS就存在於卵磷脂當中，像是蛋黃、黃豆都是富含卵磷脂的食物。

黃豆富含卵磷脂，對增強記憶力、學習與專注力很有幫助。圖／食力foodNext
黃豆富含卵磷脂，對增強記憶力、學習與專注力很有幫助。圖／食力foodNext

PS為磷脂質的一種，主要存在於大腦的神經細胞膜上，可以增加細胞膜的流動性，進而提升神經傳導物質的釋放、神經之間的傳導、腦部的代謝能力，因此PS對於增強記憶力、學習力、專注力會有很好的幫助。

不過同樣的，人體也無法自行合成PS，甚至還會隨著年齡增長、壓力大而慢慢被消耗掉，久了將會造成記憶力衰退、認知能力降低、容易分心的問題，因此日常攝取PS相當重要，可以從豆製品，例如豆漿、豆腐、豆干，或是荷包蛋、蒸蛋、滷蛋等蛋料理中獲得。

低GI食物擺脫餐後昏沉沉

不知道大家有沒有過中午吃完飯，到了下午上課、工作就開始昏昏欲睡的經驗，以為是不是因昨晚沒睡飽，但卻發現自己幾乎每天下午都如此昏沉想睡？其實這個問題可以用低GI值的食物改善。

GI值指的是升糖指數（Glycemic index），代表此食物影響血糖上升的快慢程度，攝取高GI值的食物會使血糖快速上升，激起更多胰島素分泌，導致血糖又會快速的下降，因此高GI食物會使血糖的波動很大，造成飯後變的很想睡覺、精神不濟、容易分心及感到疲勞。反之低GI食物能使延緩血糖上升，可簡單從幾個原則去辨別何謂低GI食物，例如膳食纖維量較高（芭樂優於西瓜）、精緻程度較低（魚肉優於魚鬆）、烹調食物所造成的糊化食物較低（白飯優於粥）都是屬於低GI食物，因此在正餐時避免吃高GI餐點，選擇吃低GI食物，就讓飯後時段變得更有精神、做事效率更高！

芭樂是低GI食物，膳食纖維量高，讓飯後可更有精神。圖／食力foodNext
芭樂是低GI食物，膳食纖維量高，讓飯後可更有精神。圖／食力foodNext

整體而言，DHA可維持神經細胞的健康，PS可增強神經之間的傳導，而低升醣飲食可避免餐後的疲累昏沉，擔心在家中工作會分心、懶散的朋友，不妨試試由DHA、PS 兩種營養素及低GI值這1大類食物所組成的「2＋1飲食法」，讓您在家中也能擁有極高的戰鬥力及效率！

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