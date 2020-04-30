防疫提升衛生習慣 這些疾病似乎隨之減少了

中央流行疫情指揮中心陳時中昨天表示，將逐步把防線退到個人，也就是個人注重戴口罩與衛生習慣，此舉對於防範新冠肺炎與其他疾病均有幫助。此話不假，據統計，今年度上呼吸道感染、腹瀉、腸病毒等疾病的就診人次幾乎均較去年同期為低。也有臨床醫師表示，近來民眾可能因減少外出餐敘或交際應酬，控糖情形似乎較佳。

衛福部疾管署統計，今年截至上周，腹瀉、急性上呼吸道感染、類流感、流感及其所致肺炎的門診就診人次，自今年2月下旬起就持續低於去年同期。以類流感為例，上周就診人次為2萬1459人次，去年同期則為5萬6849人次；再以腹瀉為例，上周就診人次為8萬5405人次，去年同期則為11萬2173人次。

腸病毒是每年春季回暖後開始盛行的疾病，今年截至上周的門診就診人次均比去年同期為低。以上周為例，門診就診人次共計1113例，去年同期則為6070例。

另外，法定傳染病當中的急性病毒性Ａ型肝炎，今年至今的病例總數共計28例，去年同期為34例。阿米巴性痢疾的病例總數共計83例，去年同期為102例。李斯特菌症 的病例總數共計37例，去年同期為59例。

國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋表示，上述現象與防疫可能有關，一方面國人外出習慣配戴口罩、與人保持社交距離，因而能降低飛沫傳染疾病的罹病風險；加強洗手則降低接觸傳染、糞口傳染等疾病的罹病風險。另一方面，因應疫情，國人減少出入醫療院所，有時出現輕微呼吸道或腸胃道症狀便自行照顧休養、未必會就醫，可能也因此使國內就診人次降低。

侯家瑋說，臨床上還觀察到，原本春季常見溫差大導致的過敏、戶外郊遊而發生花粉症等，今年可能因著國人減少而使患者數量減少許多。衛福部疾管署統計資料也顯示，今年登革熱類計病例為55例，低於去年同期的131例；今年恙蟲病累計有67例，去年同期則為82例。

書田診所家醫科主任醫師康宏銘表示，近來民眾可能因減少外出餐敘或交際應酬，飲食與生活型態變得較健康，因此糖尿病患者似有減少的現象，患者控糖情形似乎較佳。